Kontraktor gipiku sa iyang foreman

Gitanggong sa kapulisan ang usa ka foreman human kini nisuway og piku sa iyang kontraktor sa kalagot nga kuwang ang bayad sa ilang gitrabaho nga proyekto.
Ang insedente nahitabo sa alas 9:45 sa gabii niadtong Miyerkules, Septiyembre 10, 2025, sa Purok Kawayanan, Barangay Yati, Lungsod sa Liloan.
Ang suspek giila nga Dennis Rabusa Rodimo, 33, minyo, cabinet installer ug residente sa Sityo Mabini 2, Barangay Tajao, Lungsod sa Pinamungajan.
Samtang ang biktima mao si Sammy “Sam” Binigay Queriado, 36, ulitawo, contractor ug taga Purok Kawayanan, Yati, Liloan.
Base sa pamahayag ni Police Chief Master Sgt. Arni Goc-ong, imbestigador sa Liloan Police Station sa pakighinabi sa Superbalita Cebu nga napungot si Rodimo kay igo lang siya nga gihatagan og P3,000 nga nagsilbing pasiunang bayad.
Nangayo og P6,000 ang suspek ngadto sa kontraktor nga magsilbing partial payment o cash advance sa ilang gitrabaho nga pakyaw sa pag-instalar og mga kabinet ug pultahan sa usa ka condo unit.
Mokabat ngadto sa P8,000 ang pakyaw sa maong pagtrabaho.
“Naa daw siyay mga tawo nga pakan-on. Lagot siya pinaagi sa chat, ali diri sa shop aron makitang katag,” dugang ni PCMS Goc-ong nga nisaysay sa bahad sa suspek.
Ang biktima nirason nga wala niya hutdi sa bayad si Rodimo kay dako pa kaayong trabahuon nga wala pa mahuman.
Bisan kon adunay bahad ang suspek niini ang biktima niadto sa iyang shop diin nagtrabaho ang suspek ug mga tawo niini.
Igo nga naka-park si Queriado sa iyang sakyanan diha na nagpaabot ang suspek kinsa nagdala og dakong piku.
Sa pagkanaog sa sakyanan, gihapsan ang biktima sa piku ug maayo nalang kay nakalihay ug nahitabo ang ginukdanay nga nagtuyok-tuyok sa sakyanan kay gusto sa suspek nga patyon ang biktima.
Nitabang ang mga kauban sa suspek aron sa pagpugong kaniya ug nanawag ang biktima og police assistance hinungdan nga nadakpan si Rodimo. / GPL / JDG