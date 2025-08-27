Kontraktor gipusil sa Negros Oriental

ENGINEER nga usa sab ka contractor ang gipusil sa wala pa mailhing mamumuno sa national highway sa Sitio Omanod, Barangay San Francisco, Lungsod sa Santa Catalina, Negros Oriental pasado alas 7:00 sa buntag, Miyerkules, Agusto 27, 2025.
Ang biktima giila sa iyang mga kabanay nga si Engineer Angelito Uy Mendoza, 58, residente sa Barangay Manalongon, Lungsod sa Santa Catalina.
Matod ni Police Lieutenant Stephen Polinar ang information officer sa Negros Oriental Police Provincial Office nga base sa inisyal nga imbestigasyon sa Santa Catalina Municipal Police Station, dili pa nila masayran kon pila ka mamumuno ang nihimo sa krimen.
Sigon sa pamahayag sa kabanay nga sa wala pa ang insidente kauban pa sa biktima ang iyang higala nga nangape sa Barangay Manalongon.
Human nga nakapangape nisakay kini sa iyang motorsiklo og niadto sa Sitio Omanod sa Barangay San Francisco aron mosusi sa iyang quarry site nga gibanabana ni Polinar nga 20 kilometros gikan sa Poblacion sa Santa Catalina.
Pag-abot sa maong lugar, kalit lang nga gipusil ang biktima sa makatulo ka higayon ug naigo sa iyang likod hinungdan sa iyang pagkahagba uban sa motor nga iyang gisakyan.
Dali nga nisibat ang mga mamumuno sakay sa ilang motorsiklo sa wala matino kon asa kini paingon samtang ang biktima gidala sa Bayawan District Hospital apan gibalhin sa pribadong tambalanan.
Nilusad og manhunt ang kapulisan sa Negros aron madakpan ang mga mamumuno.
Nakakuha og usa ka basiyo sa bala sa kalibre .45 ang mga sakop sa Scene of the Crime Operation sa dapit diin na-hitabo ang krimen. / AYB