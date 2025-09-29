Kontraktor miaspalto sa dalan sa Brgy. Sirao gitagalan ni Archival

Mo-take over sa pag-aspalto sa diversion road sa Ayala Heights, Barangay Sirao ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo kon mapakyas ang mga contractor sa paghuman niini.
Niingon si Mayor Nestor Archival atol sa usa ka press conference niadtong Lunes, Septiyembre 29, 2025, nga ang diversion road wala maaspalto o makonkreto, nakahatag og dakong kalisod sa mga motorista ug residente.
Gipasidan-an ni Archival ang kontraktor nga kinahanglang humanon ang pag-aspalto karong semanaha kay kon dili, ang kagamhanan sa siyudad ang mohimo. Ang pag-ayo sa tulay sa Ayala Heights naundang sulod na sa pito ka tuig tungod sa sayop nga soil testing ug redesigns.
Gisuspenso
Sa laing bahin, gikompirmar ni Archival nga ang P150-milyunes nga Toong-Pardo road project temporaryo gihapong gisuspenso human gipakita sa mga city engineer ang discrepancies sa progress reports niini.
Ang proyekto naglangkob unta og 1.8 kilometros, apan nadiskubre ni Archival nga samtang ang mga contractors nag-report og sobra sa 50-90 porsiyento nga completion, ang aktuwal nga nahuman sa ground mga 700 metros ra.
Ang siyudad mopahigayon pa og dugang pakisusi sa project accomplishments ug financial releases, ilabi na kay usa ka Phase 2 nga nagkantidad og laing P150 milyunes ang gisugyot apan wala pa aprubahi. / EHP