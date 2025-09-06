Kontraktor mitataw nga bulk water project sa Malabuyoc nahuman na

Gihimakak sa SBK Construction Inc. JV nga wala niini mahuman ang Bulk Water Project sa lungsod sa Malabuyoc sa Lalawigan sa Sugbo.
Samtang ang kabahin sa Alegria, nalangay kini sanglit adunay problema sa yuta.
Si Joe Kenneth Kwan Arbas sa SBK Construction Inc. JV miklaro nga nahuman na ang ilang trabaho sa bulk water project apan wala kini madeklara nga kompleto sanglit wala kini mapadagani og supply sa kuryente sa kagamhanan.
“Nganong moingon sila nga wala nahuman, actually even if you inspect the whole project it’s done dugay nanang nahuman namo ang problema diha maong dili nila ma-declare nga hundred percent kay ang electricity nga i-provide ana nila sa main line gikan sa highway abot sa water treatment plant provided sa provincial government,” matod ni Arbas sa Septiyembre 5, 2025.
Iyang gidugang nga dili kabahin sa ilang kontrata ug trabaho ang pag-supply og kuryente aron maka-operate ang bulk water project sa maong mga lugar.
“Silay mohatag anang kuryenteha dili kami mo-provide ana. Naa nay tubig diha nga mogawas nga limpyo,” sumala ni Arbas.
Sa Biyernes, gipahibawo ni Aldwin Empaces, Assistant Administrator sa Kapitolyo nga subay sa pagsusi sa mga infrastructure projects sa probinsya duha ka mga proyekto sa probinsya ang gidumala sa St. Gerard Construction Gen. Contractor & Development Corporation nga adunay address sa #15 Lukewright St., Barangay 1, Dumaguete City, Negros Oriental.
Apan giklaro ni Arbas nga ang SBK Construction Inc. JV maoy main contractor sa maong mga proyekto ug nangayo lang kini og tabang sa kang Discaya sanglit adtong higayona ang lisensya niini anaa pa lang sa Small B ubos sa Philippine Contractors Accreditation Board (PCAB).
Ang maong lisensya dili makaabot sa kantidad sa proyekto nga gitakda. Gibutyag ni Arbas nga hangtod karon wala pa usab sila mabayri bisan og nahuman na ang ilang trabaho.
“Kami luoy kaayu mi kana tanang water project sa Cebu luoy kaayo kay nangapital na sila ug 20 percent nga walay downpayment so we have to put up all our capital gyud just to finish the project,” matod ni Arbas.
Base sa nakuhang dokumento, nasayran nga adunay duha ka mga wala mahuman nga bulk water supply projects nga nikantidad og moabot P180.42 milyunes ang nasayran nga konektado sa kontrobersiyal nga kontraktor nga si Cezarah Rowena Discaya. Ang maong mga proyekto kabahin sa 2023 ug 2024 diin P109.44 milyunes bulk water system ang gi-award alang sa Alegria ug P70.99 milyunes sa Malabuyoc. / ANV