Kontraktor nagsemento sa dan sa Lahug gipahimangnuan ni Archival

Gipasidan-an ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang Kimwa Construction nga motuman sa mga safety ug traffic requirements sa nagpadayon nga road concreting project sa Nivel Hills, Barangay Lahug, o kaha, ilang atubangon ang cease-and-desist order.
Gihimo ni Archival ang inspection niadtong Martes, Septiyembre 23, 2025, human makadawat og daghang reklamo gikan sa mga motorista ug commuters bahin sa grabeng traffic sa maong lugar.
Gihatagan niya ang contractor og lugway hangtod sa Biyernes, Septiyembre 26, aron matuman ang mga gikinahanglan sa siyudad.
Kon dili kini matuman, ang proyekto ipahunong sa mosunod nga adlaw.
Gimando ni Archival sa Kimwa ang pagbutang og saktong signages sa duha ka tumoy sa gitrabaho nga dalan, pag-deploy og mga traffic aides nga nagsul-ob og safety gear, pagkuha sa mga abog ug debris, ug pagduso og sinuwat nga pasalig nga tapuson ang pagsemento sa kalsada sulod sa gitakda nga deadline.
“I-submit ang signage plan, ang listahan sa traffic aides ug cleaners, ug ang inyong sinuwat nga pasalig karong Biyernes o hunongon namo ang proyekto,” matod ni Archival nga nagtumbok sa kalisod ug pagkaalkansi sa negosyo tungod sa traffic.
Gipasalig sa Kimwa nga target nilang tapuson ang pag-semento sa kalsada sa Oktubre 30, 2025.
Ang tibuok 1,101-metros nga Nivel Hills road project nga naglakip sa sidewalks, drainage, gutters, ug markings, gibudgetan og P101 milyunes ubos sa kontrata sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ug gikatakda nga mahuman sa Enero 2026.
Ang proyekto nagsugod niadtong Hunyo 3, 2025.
Dugang ni Archival, ang Kimwa mag-atubang og silot nga P500,000 kon dili nila matuman ang deadline sa Oktubre 30.
Duna sa’y multa nga 5 porsiyento sa contract cost matag adlaw hangtod mahuman ang proyekto.
Gimanduan ang contractor nga butangan og signages ang proyekto nga magpakita sa ilang pangalan ug mga detalye sa proyekto alang sa public accountability.
Gikompirmar ni DPWH 7 Maintenance Division chief Engr. Faustino “Jun” Dela Cruz nga ilang i-monitor ang pagtuman sa Kimwa ug mosumite og report sa Biyernes.
Gimando sab ni Archival sa DPWH nga aspaltohan ang Ayala Heights diversion road sulod sa usa ka semana tungod sa mga aksidente sa sakyanan sa maong lugar.
Kon dili kini mahuman sa Septiyembre 27, ang Kagamhanan sa siyudad mismo ang mohimo sa trabaho gamit ang mga resources ug ang gasto i-charge sa contractor. / CAV