Kontraktor ‘nang-scam’, gidakop

Nalutsan og warrant of arrest ang nagpaila nga kontraktor human nga nidawat og pasiunang bayad nga P4.3 milyunes gikan sa iyang kliyente nga nagpatukod og balay, apan proyekto giingong wa tiwasa sa gikasabutan nga petsa.
Nadakpan sa mga sakop sa Investigation and Detective Management Branch, Cebu City Police Office (CCPO) si Louis Joseph Quino, 34, taga Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo sa kasong Estafa niadtong Miyerkules, Marso 4, 2026.
Ang maong pagdakop pinasikad sa warrant of arrest nga giluwatan ni RTC Branch 7 presiding judge, James Stewart Ramon Himamaloan, nga adunay piyansa nga P48,000.
Base sa natala sa summary of factual allegations nga giluwatan gikan sa Office of the City Prosecutor of Cebu, ang reklamante nga si Khaxiar Suarez nakaila ni Quino pinaagi sa Facebook page sa respondent nga ASG Architectural, kompaniya nga nagtanyag og construction ug design services nga gipanag-iya sa respondent.
Si Suarez nangita og kontraktor alang sa iyang ipatukod nga dream house ug nagkasabot tali sa respondent pinaagi sa gipirmahan nga memorandum og agreement (MOA) niadtong Disyembre 3, 2023, diin ang proyekto adunay kinatibuk-ang kantidad nga P7 milyunes. / FVQ