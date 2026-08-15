Kontraktor nga di taga Sugbo kinahanglang i-review – Arcilla

Kinahanglan na nga pahugtan sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang pagpili sa mga kontraktor sa mga proyekto dinhi.
Kini human gipadayag ni Konsehal Alvin Arcilla ang iyang kabalaka sa kapasidad ug kaandam sa mga kompanya nga naggikan sa gawas sa Sugbo.
Matod ni Arcilla, angay susihon pag-ayo kon ang mga kompanya nga mosulod sa bidding aduna ba gyu’y igong mga tawo, ekipo, ug opisina dihi sa Sugbo aron mahuman ang trabaho sa gitagal nga panahon.
Gipagawas ni Arcilla ang maong kabalaka human niya nabantayan nga pwerteng daghana sa mga nakadaog nga proyekto nga gikan sa laing dapit sama sa Mindanao, Sultan Kudarat, ug Negros.
Matod ni Arcilla, ang gilay-on sa headquarter sa kontraktor padulong sa dapit sa proyekto mahimong magdala og dakong kasamok sa logistics, labi na kon ang dagkong makinarya, materyales, ug mga trabahante kinahanglan pa nga isakay ug dalhon sa Sugbo.
“Actually, what I have observed in the City of Cebu is that the contractors are not from Cebu. Some are from Mindanao, some from Sultan Kudarat, and some from Negros,” matod ni Arcilla.
Giklaro sa konsehal nga dili isyu kon asa gikan ang kompanya, kundili kon aduna ba kini katakos nga motuman ug mohuman sa proyekto kon maangkon na ang kontrata.
Gihimong ehemplo ni Arcilla ang gisugdan nga trabaho sa Pulangbato Bridge.
Matod niya, ang nakadaog nga kontraktor gikan sa Leyte apan dihay usa ka higayon nga gamay ra kaayo ang mga trabahante nga naa sa dapit, hinungdan nga hinay ang trabaho.
Napugos na lang ang kontraktor sa pagpuno og mga tawo sa kadugayan, samtang ang mga ekipo ug materyales gidala pa gikan sa gawas.
Aron malikayan kini, gipahugtan ni Arcilla nga kinahanglang pamatud-an sa mga mo-bid nga makadala ug makalihok sila sa mga gikinahanglang kagamitan sa sakto nga panahon. Dugang niya, daw adunay kakuwang ang siyudad sa pag-inspeksyon sa tinuod nga kapasidad sa mga bidder.
Sa dihang gipangutana kon nakakita ba siya og gintang sa screening sa gobiyerno, walay pugong-pugong nga nitubag ang konsehal, “Para nako, 100% naa. Naa tay lapse kay nganong malusot man ta gani. Kon moapil man gani sila og bid, dapat naa gyud silay capacity nga mo-accomplish gyud sa ilang project.”
Aron masulbad kini, nisugyot si Arcilla nga limitahan lang sa mga kompanya nga nagbase sa Sugbo ang pipila ka proyekto sa siyudad.
Apan giangkon niya nga kinahanglan pa kining tun-an og maayo tungod kay ang balaod sa procurement sa gobiyerno nagbukas sa tanang kwalipikadong bidders bisan diin sila gikan. / CAV