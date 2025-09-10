Kontraktor nga langayan sa mga proyekto sa Cebu City pamultahon

Pamultahon ni Mayor Nestor Archival ang mga kontraktor nga maglangan-langan sa ilang mga proyekto sa imprastraktura sa Dakbayan sa Sugbo.
Gipahimangnuan niya ang mga contractor sa Department of Public Works and Highways (DPWH) nga makamulta kon mapakyas sa paghuman sa ilang kaugalingong mga deadline.
Matod ni Archival, ang contractor makamulta og 5% kada adlaw, base sa 10% sa kinatibuk-ang gasto sa proyekto.
Gipasabot niya nga dili kini bag-ong lagda apan kabahin sa ilang kasabutan sa gobiyerno.
Gimanduan sab sa mayor ang mga kontraktor sa pagpamubo sa ilang schedule sa konstruksyon nga kinahanglang mahuman ang proyekto sa tunga sa oras nga gihatag sa kontrata.
Pananglitan, kon ang kontrata 100 ka adlaw, gipaabot niya nga mahuman kini sa 50 ka adlaw.
Gipasabot niya nga ang mga molupyo sa Sugbo nag-antos na sa mga “half-baked, long-overdue projects.”
Gisalikway sa mayor ang sagad nga rason sa mga kontraktor, sama sa dautang panahon o pag-usab sa disenyo, isip dili balido nga rason sa mga tuig nga pagkalangan.
Giingon niya nga ang kalidad sa trabaho dili kinahanglan ikompromiso bisan pa man sa pagdali sa paghuman.
Aron kini masulbad, si Archival maghimo og Project Monitoring Office aron sa pag-inspeksyon ug pag-report sa mga pagkalangan diretso sa iyang opisina. / CAV