Kontraktor sa CCMC gipatiwas sa 3rd floor

Gimandoan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang usa ka construction firm sa paghuman sa wala pa mahuman nga trabaho sa ikatulong andana sa Cebu City Medical Center (CCMC).

Si Garcia nipadayag sa iyang kasagmuyo sa kontraktor, Garay Construction, nunot sa iyang ocular inspection sa CCMC niadtong Lunes, Hulyo 1.

Namulong sa “Beyond the Headlines,” ang online news and commentary program sa SunStar Cebu, si Garcia niingon nga ang mga inisyal nga taho nagpakita nga ang Garay Construction nihunong sa trabaho human wala mabayri sa ilang progress billing, usa ka paagi sa pag-invoice diin ang usa ka kontraktor nag-incremental sa usa ka kliyente base sa porsyento sa trabaho nga nahuman sa usa ka proyekto.

“Nakita nako nga ang ilang trabaho, labi na sa ikatulong andana, wala pa mahuman. I think they’re only about 70 to 80 percent complete, particular for contracts awarded a long time ago,” matod ni Garcia.

Plano ni Garcia nga ipatawag ang kontraktor alang sa katin-awan labot sa wala pa nahuman nga trabaho.

Dugang pa niya nga kon tinuod ang mga pasiunang report, obligado ang kontraktor sa pagkompleto sa tanang mga obligasyon sa dili pa mabayran.

Mahimo’ng mag-atubang og silot ang Garay Construction sa mga pagkalangan tungod sa liquidated damages ubos sa negatibo’ng slippage sa mga proyekto sa imprastraktura sa gobyerno, matod ni Garcia.

Apan, iyang gipasiugda ang panginahanglan sa pagrebyu sa hinungdan sa pagkalangan sa dili pa mohimo og aksyon batok sa kontraktor.

“I want to review it first to determine if they action is justified or if naay suspension. We have to seek answers first,” matod ni Garcia.

SLIPPAGE

Ang negatibo nga slippage sa mga proyekto sa imprastraktura sa gobyerno mahimo’ng hinungdan sa pagtapos sa kontrata, ingon niya. Ang negatibo nga slippage nagtumong sa usa ka sitwasyon diin ang usa ka kontraktor naulahi sa giaprubahan nga iskedyul sa proyekto.

Ang pasilidad sa CCMC nahiagum sa mga paglangay; human sa halos usa ka dekada, ang giplanu nga 10-andana nga ospital nagpabilin nga wala mahuman.

Matod ni Garcia nga tulo ka andana ang operasyon sa tambalanan.

Sa ikatulong andana, diin nahimutang ang usa ka makeshift ward, two-thirds ra ang nahuman, nga ang nahabilin nagpabilin nga wa matiwas. Ang ikaupat ngadto sa ikaunom nga andana walay sulod, samtang wala pay construction sa ikawalong andana, nga gipundohan sa pribadong mga donor.

Ang ikapitong andana dunay makita nga mga kalambuan kay gihatag kini sa Operation Smile, dugang niya.

Gihatagan og gibug-aton ni Garcia ang panginahanglan nga tapuson ang ospital, tungod kay mahinungdanon kini alang sa mga tawo sa Sugbo. Iyang tumanon ang hangyo sa Konseho sa Siyudad alang sa usa ka transparency report sa pagsubay sa mga galastuhan.

Plano sa City Government nga gamiton ang savings nga mokabat sa P650 milyunes aron pundohan ang proseso sa rebidding aron makompleto ang ikaupat ngadto sa ikapitong andana sa maong tambalanan.

Imbes nga magsalig na lang sa pledges ug donations, si Garcia niingon nga ang gikataho nga P200 milyunes nga nakolekta gikan sa mga pribadong donor mahimo’ng igo na nga butangan og istruktura apan dili igo aron mahuman ang interior.

Plano ni Garcia nga i-upgrade ang ospital ngadto sa tertiary-level category, nga adunay mga bag-ong serbisyo nga idugang human mahuman ang ikaupat nga andana ug pataas.

Naguba ang karaan nga CCMC sa linog sa Central Visayas niadtong 2013.

Kinahanglang biyaan ang ospital human nakasinatig mga liki sa ikaduha ug ikatulo nga andana nga mga haligi nga naghimo niini nga dili angay gamiton. / EHP