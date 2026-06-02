Kontraktor sa nalangan nga drainage project sa Basak, Lapu-Lapu pailisan

Tungod sa nagkadaghang reklamo sa publiko sa kalangan sa drainage project sa George Tampus Road sa Sityo Tanke, Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu, gitun-an sa mga nga opisyal sa pag-ilis sa kontraktor nga nagdumala sa proyekto.
Sa pakighinabi sa media niadtong Mayo 29, 2026, niingon si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan nga nirekomendar si Lone District Representative Junard “Ahong” Chan sa Department of Public Works and Highways (DPWH) nga ilisan ang maong kontraktor.
“Lagot na kaayo si Cong. Ahong ana. Sa akong nahibaw-an, ipa-stop na niya kana aron mailisan na sa DPWH ang contractor,” matod ni Mayor Chan.
Nidako ang isyu sa social media human sa mga reklamo gikan sa mga residente ug motorista mahitungod sa nagpadayong drainage project sa sulod nga bahin sa Barangay Basak. Tungod sa limitado nga agianan, daghan ang nag-antos ilabina nga hapit na ang pagbukas sa klase ug panahon sa ting-uwan.
Nanawagan ang mga residente nga paspasan ang poyekto.
Matod pa ni Mayor Chan, naghatag sab ang City Government og counterpart support aron mapadali ang pagkompleto sa road works.
Gipasabot niya nga ang proyekto nag-atubang og daghang hagit sama sa pagbalhin sa mga poste sa kuryente, lakip na ang usa ka kapilya nga nahimutang sulod sa road alignment sa proyekto.
Giila sa mayor nga ang mga kalangan nahimong dakong kabalaka dili lamang sa mga residente kondili lakip sa mga lokal nga opisyal nga nagtinguha sa paghuman sa proyekto sa labing dali nga panahon.
Nihimo og inspeksyon si Kongresista Chan sa lugar ug nipahayag nga iyang girekomendar sa City Engineering Office nga ikonsiderar ang pagtapos sa kontrata sa kontratista kon dili kini makahuman sa proyekto suma sa gitakdang panahon ug kondisyon.
Sa labing uwahi nga update pinaagi sa live broadcast, nakita nga nagkaproblema sa pagbalhin sa mga poste sa kuryente.
Nisaad si Cong. Chan nga nangayo na siya og tabang sa Mactan Electric Company, Inc. (Meco) aron mapadali ang pagbalhin sa mga poste sa kuryente. /