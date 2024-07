Kontraktor: Trabaho nila mao lang ang pag-ilis sa track oval

Gipasabot sa kontraktor sa bag-ong giayo nga track oval sa Cebu City Sports Center (CCSC) nga ang ilang responsibilidad mao lang ang pag-ilis sa goma sa pasilidad.

Mao kini ang ilang tubag sa mga taho sa track oval nga kulang sa standard measurement alang sa Palarong Pambansa 2024.

Si Acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia, sa Biyernes, Hulyo 12, nanawagan sa kontraktor nga mosumiter og technical specifications ngadto sa national technical committee sa Palaro alang sa assessment.

Sa laing bahin, usa ka konsehal sa Dakbayan, nga maoy nangulo sa preparasyon sa track oval atol sa Palarong Pambansa niadtong 1994, niingon nga dili angay basulon ang kontraktor nga nag-rehabilitate lang sa track oval.

Sa text message sa SunStar Cebu sa Biyernes, Hulyo 12, giklaro ni Shaun Doherty, contractor sa SBD Builders, nga dili sila apil sa bisan unsang survey team nga nisukod sa track oval.

“Amo scope of work kay removal and installation ra sa rubber track. 1994 pa na gi construct ang oval. Pangitaa to ninyo ang old surveyor ana siguro,” matod n Doherty.

TAHO

Usa ka lokal nga media nitaho sa Biyernes nga ang nasudnong komite sa teknikal sa Palaro niingon nga ang kasamtangan nga track oval kulangan og 20 metros gikan sa standard nga gitas-on nga 400 metros sa ilang unang mga sukod.

Ang taho nidugang nga ang technical committee dili moila sa mga resulta sa tanang athletic events sa milabay nga mga adlaw hangtod nga ang kontraktor mohatag og pruweba sa insaktong mga sukod.

Ang SBD Builders nakadaug sa kontrata niadtong Oktubre 2023 sa pag-renovate sa rubberized track oval isip pagpangandam sa 2024 Palaro, apan ang notice to proceed kay gipagawas niadtong Enero 2024.

Ang rehabilitasyon sa track oval nahuman sa katapusang semana sa Hunyo 2024, mga semana sa wala pa ang Palaro 2024.

Sa buwag nga pakighinabi, si Garcia niingon nga sa higayon nga masumiter na sa kontraktor ang technical specification ngadto sa technical committee, mohimo siya og tigom sa mga technical committee ug sa kontraktor aron masulbad ang bisan unsang isyo.

Dugang ni Garcia nga maoy panawagan sa technical committee kon ilhon ba o dili ang resulta o himuong adjustment, kalabot sa pagsukod sa track oval.

“Ang importante man sad if it is really proven short, sharo man sad og walay remedy nya,” matod ni Garcia.

Dugang pa, si Garcia niingon nga ang mga rekord dili na matandog sa pagkakaron tungod kay wala pay gihimo nga assessment kon ang CCSC track oval mubo ba sa gilay-on o eksaktong 400-meter standard track.

SUGYOT NI GARCIA

Gisugyot niya nga ang linya mahimong i-adjust pinaagi sa paggamit sa tape aron markahan ang usa ka bag-ong linya sa pagsugod.

“So, ato na lang iatras ang starting point, ato nalang butangan og tape. Mao na ilang gibuhat kuno in the past nga sayop ilang pagbutang sa linya, what they did is nagbuhat lang sila og masking tape to make it standard,” matod ni Garcia.

“I want this issue resolved today, para, you know, mawala nana nato ang kabalaka nga kini diay substandard or dili,” dason ni Garcia.

Sa laing bahin, si Young niingon nga ngano nga gibasol ang kontraktor, gi-renovate lang sa naulahi ang goma sa track oval nga naglungtad sukad 1994. / EHP, JPS