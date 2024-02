Kontrata ni Kerr na-finalize na

Na-finalize na ang duha ka mga tuig nga contract extension ni coach Steve Kerr sa Golden State Warriors.

Ning maong kontrata, nga nagbalor og $35 million, seguradong magpabilin si Kerr sa Warriors hangtod sa 2025-26 season sa National Basketball Association (NBA).

Si Kerr, 58, sulod na sab sa 10 ka mga tuig nga naggiya sa Warriors ug ning panahuna, naagak niya ang team sa upat ka mga kampyunao.

“I was never worried about anything. I knew I wanted to come back,” matod ni Kerr.

“(Owner) Joe (Lacob) made it clear he wanted me back, and we worked it out and I couldn’t be more excited.”/ AP