Kontrata sa mall, babag sa pag-upgrade sa terminal

Pag-upgrade sa Cebu North Bus Terminal (CNBT) nag-agad pa sa pagkahuman sa standard nga negosasyon sa property tali sa kagamhanang probinsyal ug sa usa ka inilang mall sa siyudad.
Matod ni CNBT ug Cebu South Bus Terminal Administrator Ahmed Cuizon sa usa ka interbiyu niadtong Huwebes, Mayo 21, 2026, ang kakuwang sa aktibong kontrata sa Usufruct maoy rason kon ngano nga naka-standby pa ang mga long-term nga proyekto sa terminal.
Samtang giproseso pa sa Economic Enterprise Council ang standard ug legal nga pagbag-o sa kontrata uban sa pribadong partner, ang terminal nagsalig lang una sa mga temporaryong pamaagi.
Tungod sa legal nga status sa yuta, dili pa mahatagan og katungod ang probinsya nga magtukod og mga permanenteng semento nga pasilidad sa maong pribadong lote.
Aron mapadayon ang serbisyo, temporaryo una nga nangita og pamaagi ang terminal kada adlaw.
Sa pagkakaron, naggasto ang probinsya og P5,000 kada adlaw para mag-abang og duha ka portalet aron makagamit og libreng CR ang mga pasahero.
Kon tingbyahe sama sa Semana Santa ug Pasko, ang kagamhanang probinsyal mismo ang mobayad sa bayranan sa mga existing nga commercial restroom sa sulod aron libre kining magamit sa publiko.
Ang kakuwang og atop sa ubang bahin sa terminal kasagarang makahasol sa mga pasahero ilabi na kon init ang panahon.
Nakig-alayon na ang terminal administration sa Provincial Tourism Office aron magplano og usa ka tourist lounge para sa mga pasahero nga padulong sa mga destinasyon sa amihanan sama sa Malapascua ug Tabuelan.
Apan, dili masugdan ang pagtukod niini kon wala pa mapirmahi ang maong kasabutan.
Gawas niini, ang low voltage dako sab og epekto sa terminal.
Dili makapangayo og tabang ang probinsya sa Visayan Electric Company aron magpataod og transformer o mag-upgrade sa load sa kuryente kon walay clearance sa property.
Sa pagkakaron, nagsalig lang una ang terminal sa usa ka standby generator sa probinsya aron magpabilin nga hayag ug dili mabalda ang operasyon niini. / CDF