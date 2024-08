Kontrobersiyal nga boksidor midaog og gold

Misakmit og bulawan ang Algerian boxer nga si Imane Khelif human gilupig si Yang Liu sa China pinaagi sa unanimous decision, 5-0, sa women’s 66 kg. finals sa 2024 Paris Olympics sa Paris, France kagahapon, Agusto 10 (PH time).

Kahinumdoman nga mi-viral si Khelif tungod sa sayop nga pagtuo mahitungod sa iyang gender.

Nagsugod ang kontrobersiya sa kanhi kontra ni Khelif, ang Italian boxer Angela Carini, kinsa mi-abandonar sa boxing match 46 segundos palang sa duwa tungod sa kusog nga kumo sa Algerian.

Human sa away, duna’y mipost sa social media nga si Khelif usa ka transgender ug gipanganak nga lalake, nga miresulta sa pag-viral niini.

Nabiktima si Khelif sa mga judgmental sa social media kay base sa data nga gipagawas, tinuod gyud nga babae ang boksidor dili transgender ug gipanganak gyud nga babae.

Tungod sa nahitabo nakakuha og daghang suporta si Khelif bisan sa dili Algerian, usa na niini si Agnes Lipeb nga taga Versailles, France.

“I feel like the mistreatment and the bullying that she received from the whole world is just insane,” sigon ni Lipeb. “And I feel like she needs more love than ever. She already has a medal. It can be gold. It can be silver, but if it’s gold, that’s great.”

Gipasalamatan ni Khelif ang tanan nga mitabang kaniya nga matinuod ang iyang damgo nga mahimong gold medalist.

“For eight years, this has been my dream, and I’m now the Olympic champion and gold medalist,” sigon ni Khelif pinaagi sa interpreter.

Ang giagian ug mga nadawat nga pagsaway ni Khelif maoy mas nakapatam-is sa iyang gold medal.

“That also gives my success a special taste because of those attacks,” matod niini.

Hinaot pa niya nga di na unta kini mahitabo sa bisan si kinsa nga atleta sa nasod, hilabi na gyud sa Olympics.

“We are in the Olympics to perform as athletes, and I hope that we will not see any similar attacks in future Olympics,” sigon niya. / RSC