Kontrobersiyal nga TKO

Napakyas paglabni ang Filipino boxer nga si Jayson Vayson sa unified World Boxing Organization (WBO) ug World Boxing Association (WBA) minimumweight world titles human sa kontrobersiyal nga pag-surrender sa iyang corner sa ilang away ni Oscar Collazo didto sa California, Dominggo, Septiyembre 21, 2025 (PH time).
Ang pride sa Agusan del Sur nagtinguha unta nga mahimong ikatulo nga current Filipino world champion kauban sila Melvin Jerusalem ug Pedro Taduran.
Samtang nagsinukliay sila og kumo ni Collazo sa ikapito nga round, kalit nga nisulod si referee Thomas Taylor og gihunong ang duwa sa 1:41 mark dayong tudlo sa corner sa Pinoy boksidor.
“My corner thought I was breaking. I wanted to fight,” sigon ni Vayson. “I respect the decision of the corner for the safety of the boxer.”
Samtang si Collazo nagtuo nga mao na gyud to ang round nga iyang tapuson si Vayson.
“I was putting a lot of pressure on him, digging in the shots. That’s the round we were going for the finish,” matod ni Collazo, kinsa naghupot sa WBO, WBA ug The Ring nga mga bakos.
Bisan pa galabaw si Collazo sa scorecard sa judges, nagtuo ang mga fight fans nga duna pay nindot nga ending unta or lahi nga resulta ang away kon wa pa kini gihunong.
Daghang netizen ang nagpadayag sa ilang opinyon sa social media. Duna’y niingon nga wa pa gyud unta to gipahunong sa corner ni Vayson kay kombati man ang duwa. / RSC