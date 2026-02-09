Kontrol sa merkado sa Carbon, gikabalak-an sa mga vendor

Gisalikway sa grupo sa mga manindahay sa Carbon Public Market ang baruganan sa Cebu2World Development Inc. (C2W) nga nasayop lang sila pagsabot kabahin sa modernisasyon.
Matod sa mga manindahay, ang ilang kahadlok sa mas taas nga bayranan ug ang privatization, gibase sa mga numero ug probisyon nga anaa sa 2021 Joint Venture Agreement (JVA).
Si Erwin Goc-ong, presidente sa Cebu Market Vendors Multi-purpose Cooperative (Cemvedco), nipahayag sa SunStar Cebu niadtong Lunes, Pebrero 9, 2026, nga bisan og ang City Hall pa ang tag-iya sa Carbon, mura na gihapon kini og pribado.
Kini tungod kay ang pribadong kompanya na man ang magkolekta sa bayad, magdumala sa seguridad, ug maghimo sa mga balaod sa merkado.
Nagpahigayon og silent protest ang nagkalainlaing grupo sa mga manindahay niadtong Pebrero 5, 2026.
Kini tungod sa suwat nga gipadala sa C2W ngadto kang Mayor Nestor Archival bahin sa plano sa pagsugod na sa pagkolekta sa abangan sa merkado pinaagi sa usa ka pribadong entity.
Niadtong Pebrero 6, ang presidente ug chief executive officer sa C2W nga si Manuel Louie Ferrer nipasabot nga ang kasamtangang presyo sa abangan ug uban pang bayranan nga ilang kolektahon hangtod sa tuig 2028 base sa 2017 City Market Code ug dili sa giamendar nga 2023 version.
Dugang niya, isip pribadong partner sa dakbayan ubos sa 2021 JVA, aduna silay awtoridad sa pagkolekta sa mga bayranan. Gihatagan sab niya og gibug-aton nga ang pagpanag-iya sa Carbon Market pabilin gihapon sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang pag-ugmad pag-usab sa Carbon Public Market gipasiugdahan sa C2W, usa ka subsidiary sa Megawide Construction Corp., pinaagi sa 2021 JVA. / EHP