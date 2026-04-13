Kontrolon sa Amerika ang Iran ports, lana miumento'g samot

Nisaka pag-ayo ang presyo sa lana sa sayong bahin sa trading human gipahibalo sa Estados Unidos nga mopatuman kini og blockade sa mga pantalan sa Iran sugod Lunes, Abril 13, 2026.
Ang maong lakang timaan nga nagkagrabe nga panagbangi nga nagsugod sa dihang gilusad sa Estados Unidos ug Israel ang mga operasyo'ng militar batok sa Iran niadtong Pebrero 28, 2026.
Ang Brent crude nga giila isip internasyonal nga benchmark, nisaka og 7 porsiyento ngadto sa USD102.29 matag baril, samtang ang benchmark sa Estados Unidos nga West Texas Intermediate (WTI) crude misaka og 8 porsiyento ngadto sa USD104.24 matag baril.
Ang presyo sa lana nag-usab-usab pag-ayo sukad nagsugod ang panagbangi. Ang Brent crude nagbaligya sa hapit USD70 matag baril sa wala pa magsugod ang gubat ug nisaka sa kapin USD119 sa labing taas nga lebel niini.
Niadtong Dominggo, Abril 12, 2026, gipahibalo sa US Central Command nga ipatuman nila ang maritme blockade sa tanang barko nga mosud-gawas sa Iranian ports nga miepekto niadtong Lunes.
Gipahibalo ang tanang komersiyal nga barko nga mosubay sa Gulf of Oman ug Strait of Hormuz sa pag-monitor sa maritime broadcast ug ang pagkontak aa US naval forces kon gikinahanglan.
Ang maong announcement nitumaw human nga nagkainit nga tensiyon subay sa wa pa mahusay nga US-Iran talks didto sa Islamabad ug ang nagpadayon nga gubot sa maong rehiyon. / Anadolu