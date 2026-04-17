Koordinasyon sa Czech Republic nagpadayon human gidakop si Co

Gipahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Biyernes, Abril 17, 2026, nga nagpadayon ang koordinasyon sa mga awtoridad sa Czech Republic diin gipriso ang pugante ug kanhi magbabalaod nga si Zaldy Co human sa pakyas nga pagsulay niini sa pagsulod sa Germany.
Sa usa ka post sa X (Twitter), giingon ni Marcos nga gipugngan si Co sa utlanan sa Germany human siya nisulod gikan sa Czech Republic ug wala tugoti nga makalabang.
“Our coordination with Czech authorities continues,” matud sa Presidente. “He (Co) was denied entry and returned to Czech authorities, where he remains in custody.”
Gipahibalo ni Marcos niadtong Huwebes sa gabii, Abril 16, nga nadakpan si Co sa Prague tungod sa giingong pagtabok sa Czech Republic nga walay saktong dokumento.
Sa pagkakaron, anaa si Co sa kustodiya sa mga Czech authorities.
Matod ni Marcos, hugot nga gibantayan sa gobiyerno sa Pilipinas ang mga kalambuan ug naningkamot nga masunod ang tanang legal nga proseso aron ma-arrange ang pagbalik ni Co sa Pilipinas “sa labing daling panahon.” / PNA