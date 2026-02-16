Korean campers batch 35 miserbisyo, nakig-ambit sa kultura sa Sugbo

Malampusong nahuman sa ika-35 nga batch sa mga partisipante sa TEAM Camp ang ilang pito ka semana nga cultural immersion program sa Dakbayan sa Sugbo nga nagpadayon sa pagpalambo sa global nga panglantaw, kahanas sa English communication, ug aktibong pag-apil sa komunidad.
Sukad pa niadtong 2008, ang programa naghiusa sa pagtuon sa English, interaksiyon sa nagkalainlaing kultura, ug community service aron makahatag og lawom ug makahuluganon nga kasinatian sa mga partisipante.
Kadaghanan sa mga nisalmot mao ang mga estudyante ug propesyonal gikan sa Korea nga dili lamang gustong molambo sa ilang abilidad sa pinulongang English, kondili gusto sab makasinati sa tinuod nga pamaagi sa kinabuhi ug kultura sa laing nasod.
Usa sa mga highlight sa ilang immersion mao ang pag-apil sa Sinulog Festival diin ila mismong nasinati ang lokal nga tradisyon ug selebrasyon.
Nakat-on sab sila og mga lokal nga kanta ug sayaw Pilipino nga ilang gipakita sa usa ka school performance isip pagpasidungog sa kultura sa ilang host community.
Sumala sa mga tigpasiugda, nakatabang kini sa pagpalig-on sa kumpiyansa ug global awareness sa mga partisipante. Dako sab og papel ang serbisyo-komunidad sa maong programa.
Ang mga camper nag-organisa og “Flea Market for a Cause” ug nihimo og outreach activity sa Soong, Mactan aron mas makabalo sa kahimtang sa komunidad ug sa bili sa boluntaryong pag-alagad. Pinaagi niini, ilang napakita ang empathy ug social responsibility samtang nagkat-on sa praktikal nga paagi sa pagtabang.
Gipalig-on sab ang cultural exchange pinaagi sa Korean cultural storytelling program nga gihimo uban sa Marie Ernestine School.
Ang kalihukan nahimong plataporma aron magbinayloay og sugilanon ang mga estudyanteng Pilipino ug Koreano nga nisangpot sa pagkatukod og tinuod nga panaghigalaay tali sa nagkalainlaing kultura.
Sulod sa 28 ka tuig, ang programa gidumala ni Program Director Tina Han, CEO sa Hokkomslow Lifelong Learning Support Center nga nakabase sa Jeju, uban sa mga program coordinator nga sila si Peng Toledo ug Raydyl Gillado.
Nagpadayon ang TEAM Camp sa ilang misyon sa paghatag og edukasyon nga nakabase sa mithi, serbisyo, ug cultural immersion alang sa mga langyaw nga estudyante.
Pinaagi sa lig-on nga pagtutok sa kultura, edukasyon, ug serbisyo, napamatud-an na sab sa TEAM Camp nga posible ang paghulma sa mga indibidwal nga dili lamang maayong communicator, kondili responsableng miyembro sab sa global nga komunidad. / PR