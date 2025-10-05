Koreans nga wanted nadakpan sa Cebu City

Siyam ka mga Korean nationals nga dunay mga pending warrant of arrest ang malampuson nga nadakpan sa Police Regional Office (PRO) 7 niadtong Septiyembre 26, 2025.
Ang maong mga langyaw dunay mga pending warrant of arrest sa kasong Serious Illegal Detention ug Slight Illegal Detention.
Sila gipasakaan og kaso niadtong Agusto 8, 2025 human nga usa sa ilang empleyado ang ni- report nga ilegal siya nga gitanggong ug wa hatagi sa iyang sweldo sulod sa duha ka buwan.
Ang kapulisan nga nakadawat sa maong reklamo dali nga nilusad og validation pinaagi sa Regional Special Project Unit sa PRO-7 nga niresulta sa pagkasikop sa maong mga suspek.
Human mapasaka ang kaso, niluwat dayon og warrant of arrest si Presiding Judge James Stewart Ramon Himalaloan sa RTC Branch 7 sa Siyudad sa Sugbo pinitsahan niadtong Septiyembre 23, 2025.
Ang korte nirekomendar og pyansa nga balor og P120,000 matag usa kanila alang sa ilang temporaryong kagawasan. Ang kapulisan nipahibawo nga sa 9 nga nadakpan lima kanila ang dunay Red Notice nga giluwatan ang International Criminal Police Organization (INTERPOL).
Kini nga Red Notice usa ka request ngadto sa mga tinugyanan sa balaod sa tibuok kalibutan pagpangita sa maong individual pending extradition, pagtahan sa kaugalingon o susama nga legal action.
Apan niadtong Oktubre 2, 2025 laing kaso ang giatubang sa maong mga suspek human gireklamo sa kalapasan sa Presidential Decree 1602 in relation sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 nga gisang-at batok sa siyam ka mga Korean Nationals subay sa kalambigitan niini sa illegal online gambling operations.
Kasamtangan nga gibalhog ang 5 ka Koreano sa RSPU 7 custodial facility samtang ang upat kanila gibalhin sa Cebu City Police Office custodial facility samtang nagpaabot sa legal proceedings.
Subling niawhag ang PRO-7 sa publiko nga kung dunay mga langyaw nga nakahimo og krimen sa ilang lugar i -report dayon kini sa kapulisan aron mahatagan og aksyon pinaagi sa pagpasaka og kaso. / AYB