Korona labnihon og suway sa tropa

Labnihon na’g suway sa TNT Tropang Giga ang kampyunato sa ilang pagpakigharong og balik sa Brgy. Ginebra Gin Kings karong Biyernes sa alas 7:30 sa gabii, Nobiyembre 8, 2024, sa Game 6 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup championship series sa Smart Araneta Coliseum.

Ang Tropang Giga nga maoy defending champions, nagmangtas sa Game 5 niadtong Miyerkules, Nobiyembre 6, ug wala’y kaluoy niining gipanglampornas ang Gin Kings, 99-72, aron pagposte og 3-2 nga bintaha ning best-of-seven nga panagparang.

Kon modaug ang Tropang Giga ning sangkaa, hayan maangkon nila ang ika-10 nilang titulo ug mahimo silang ikaunom sa listahan sa labing daghang mga titulo nga naangkon sunod sa San Miguel (29), Ginebra (15), Alaska (14), Purefoods/Magnolia (14) ug Crispa (13).

Taliwala sa dako nilang daog sa Game 5, gitataw ni TNT coach Chot Reyes nga dili sila angayang masobrahan sa pagsalig tungod kay nasayod siya nga adunay kapabilidad ang Gin Kings nga nabantog sa ilang “never say die” nga kinaiya.

Tinguha ni Reyes nga humanon na ang series ning higayuna.

Si Ginebra coach Tim Cone nipadayag sa iyang pagsalig nga makapugos sila og deciding game.

“It’s one game (Game 5) in a series, it’s not ‘the series’ and my job is to win a series and not to win one game,” matod pa ni Cone nga napatik sa www.pba.ph.

Gipasabot ni Cone nga ilaha na nga gilubong sa limot ang nasinati nila sa Game 5 ug nagtutok lang sila sa Game 6.

Game 5 boxscores:

TNT (99) - Hollis-Jefferson 16, Pogoy 16, Oftana 15, Williams 11, Castro 10, Nambatac 7, Erram 7, Exciminiano 6, Khobuntin 4, Heruela 3, Aurin 2, Galinato 2.

Ginebra (72) - Thompson 13, Tenorio 13, Holt 10, Brownlee 8, Abarrientos 7, J.Aguilar 6, Cu 5, R. Aguilar 5, Pessumal 4, Ahanmisi 1. / ESL