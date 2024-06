Korona sa Meralco mas tam-is kumpara sa grandslam: Maliksi

Nakabaton na og talagsaong grandslam title sa Philippine basketball si Allein Maliksi dihang nagduwa siya sa San Mig Coffee (Magnolia sa pagkakaron) niadtong 2013-14 season.

Apan alang ni Maliksi, mas tam-is ug mahinungdanon ang kampyunato sa 2024 Philippine Cup nga iyang naangkon isip sakop sa Meralco Bolts ning bag-uhay lang.

“Iyak talaga ako. Iyak talaga kami. Ilang beses kami umiyak,” matod ni Maliksi human nakuha sa Bolts ang labing una niining titulo (napatik kini sa Spin.ph).

“Naiyak ako kasi talagang alam namin kung gaano kahirap namin ito nakuha. Alam namin ‘yung sacrifices na binigay namin para makuha ‘yung championship.”

Gipasabot ni Maliksi nga dihang nagduwa siya sa San Mig Coffee, limitado pa ang iyang oras dili kumpara ning higayuna nga usa siya sa mga pambato sa Bolts.

“This is the best championship,” matod ni Maliksi. “Hindi naman ako masyadong part doon (San Mig Coffee). Reliever lang ako at talagang limited minutes ako,” dugang ni Maliksi.

“But this time, talagang part ako ng core na malaki ‘yung contribution ko na napanalo namin. Nakuha namin ‘yung championship na ‘to. Eto talaga ang pinakamasarap talaga, ever.” / ESL