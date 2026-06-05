Korte mangayo’g sinemana nga medical report ni ex-Sec. Bonoan

Nitugot ang Sandiganbayan Fifth Division sa hangyo sa kanhi Kalihim sa Department of Public Works and Highways (DPWH) Manuel Bonoan alang sa hospital arrest base sa kondisyon sa panglawas ug pangedaron, samtang nag-atubang og kaso’ng plunder ug graft labot sa kontrobersiya sa flood control projects sa kagamhanan.
Subay sa resolusyon, gimanduan ang attending physician sa PNP General Hospital nga moduso og independent medical assessment sulod sa lima ka adlaw aron mapamatud-an ang tinuoray nga kahimtang sa panglawas ni Bonoan.
Giklaro sab sa korte nga magpabilin si Bonoan ubos sa detensyon bisan pa man sa pagtugot nga siya ma-confine sa ospital.
Gisaysay pa sa resolusyon nga kon magpadayon ang panginahanglan sa medical confinement, kinahanglan maghatag og bi-weekly nga medical progress report ngadto sa korte, ug mohatag og kopya ngadto sa prosecutors.
Nimando sab sa korte nga kon matino sa mga doktor nga mahimo nang ma-discharge si Bonoan, kinahanglan siyang ibalhin sa PNP-Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ngadto sa New Quezon City Jail sa Payatas sigon sa mando sa korte.
Gikinahanglan sab nga ang bisan unsang emerhensiya nga pagbalhin ngadto sa laing ospital kinahanglan i-report sa korte sulod sa 48 ka oras.
Ang tanang gasto sa medikal ug pagpahospital si Bonoan maoy mobayad.
Atol niining pagsuwat, anaa si Bonoan sa Medical City, usa ka pribadong ospital, diin siya nipaubos og angiogram procedure.
Sumala sa PNP, gidala una si Bonoan sa PNP General Hospital human sa iyang pagsurender sa CIDG niadtong Hunyo 2, apan gibalhin sa pribadong pasilidad tungod sa kakulang sa kahimanan ug pasilidad alang sa pagtambal ug eksaminasyon.
Si Bonoan usa sa mga opisyal nga gipadakop sa Sandiganbayan may kalabutan sa giingo’ng P573-milyunes nga flood control kickback scheme. Apil sab nga giakusahan si Senador Jinggoy Estrada nga nag-atubang og susamang kaso. / TPM/SunStar Philippines