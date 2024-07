Korte misalikway na sab sa petisyon pagbatok sa Carbon Market project

Gisalikway sa Cebu City Regional Trial Court (RTC) pag-usab ang petisyon ni kanhi mayor Tomas Osmeña aron pugngan ang kalambuan sa Carbon Market pinaagi sa joint venture agreement (JVA) aron malikayan ang premature nga desisyon.

Sa mando nga pinetsahan og Hulyo 10, 2024, si RTC Branch 58 Judge Ma. Lynna Adviento niingon nga ang pag-grant sa petisyon ni Osmeña moresulta sa prejudging sa kaso.

Ang hukom niingon sa mando nga klaro nga ang injunction usa sa nag-unang reliefs nga gipangayo sa kanhi mayor, ug nagdugang, “...sa pagtino sa angay ba nga ihatag ang gipangayo nga provisional relief, ang korte kinahanglan, bisan pa sa una pa, motino kon ang JVA supak ba sa balaod, moralidad, maayong batasan, o public policy, o kon kini nakalapas sa Konstitusyon. Kini magpugong sa claim sa petitioner nga ang JVA wala’y bili ug isalikway ang mga rason sa pagsalikway nga giisa sa respondents sama sa, pananglitan, nga ang petitioner sad-an sa forum shopping.”

Ang hukom nisumpay sa iyang desisyon sa kaso nga City of Iloilo vs. Honrado, diin ang Supreme Court mi-emphasize sa pagdili sa pag-grant sa aplikasyon alang sa temporary restraining order o preliminary injunction diin ang injunction mao ang nag-unang relief nga gipangayo sa aksyon.

“The essential office of preliminary injunction is to preserve the rights of the parties before the final adjudication of the issues. Where injunction is the main relief sought in the action, therefore, the trial court should desist from granting the plaintiff’s application for temporary restraining order or writ of preliminary injunction if such grant would tend to prejudge the case on the merits. The preliminary injunction should not determine the merits of the case, or decide controverted facts, but should still look to a future final hearing,” tipik sa Iloilo vs. Honrado nga hukom.

Ang writ of preliminary injunction gi-issue sa korte aron mapugngan ang hulga o padayong aksyon nga kinahanglan usisahon ug hukman. Ang nag-inusara nga tumong niini mao ang pagpreserbar sa status quo hangtod nga ang merits sa kaso mahimo nga madungog sa hingpit, ingon sa hukom.

‘ANTI-POOR’

Sa petisyon ni Osmeña, iyang gipangayo nga ang JVA nga nahimo tali sa respondent nga Megawide Construction Corp. (MCC) ug sa Cebu City Government pinaagi sa namatay nga mayor Edgardo Labella ug Mayor Michael Rama, nga karon nagserbisyo sa unom ka bulan nga suspensyon, ideklarar nga void ug inexistent gikan sa sinugdanan tungod sa paglapas sa konstitusyon, mga naglungtad nga balaod, mga lagda ug regulasyon, ug mga ordinansa sa Siyudad;

Ang preliminary prohibitory injunction nga gi-issue aron pugngan ang mga kalihukan nga gihulagway himuon nga permanente, ug ang mandatory injunction ug writ of mandamus nga mag-order sa mga publiko ug pribadong respondent ug sa tanan nga naglihok alang kanila lakip ang mga enforcement entities niini, ug ang Philippine National Police (PNP) nga ibalik ang mga demolished market stall holders ug/o tugotan sila nga mobalik sa ilang orihinal nga gikatakdang mga lugar;

Ideklarar nga ang MCC, Cebu2 World Development Inc., ug ang mga kauban niini, mga conduit ug mga principal, permanente nga diskwalipikado sa pagpadayon pa sa JVA ug gi-order nga ibalik ang Carbon Market sa orihinal nga mga istruktura niini;

Pagdili sa mga publiko nga respondent, nga mao ang chief executive, presiding officer, ug mga miyembro sa majority sa City Council sa Cebu City, ug tanan nga mga subordinate sa syudad, personnel, lakip ang PNP, gikan sa pagpatuman, pag-implementar sa JVA ug ang supplement niini, ug sa dugang pa nga pagdawat, pag-aproba, ug pag-implementar sa bisan unsang susama o may kalabotan nga proposal gikan sa MCC, mga kauban niini, mga conduit, mga subsidiary o mga principal.

Gisulayan sa SunStar Cebu nga makakuha og komento gikan ni Osmeña, apan siya miingon nga wala pa niya madawat ang mando gikan sa RTC, samtang si C2W general manager Lydwena Eco wala pa maabot alang sa press time.

Sa Disyembre 2020, si Osmeña nipetisyon alang sa judicial review ug temporary restraining order batok sa developer sa Carbon Market Modernization, MCC, ug ang Cebu City Government, nga nagpadayag nga ang proyekto “anti-poor.”

Ang 112-ka-tuig nga Carbon Market mao ang labing dako ug labing karaan nga public market sa Cebu City. / JPS