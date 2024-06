KP nagplano’ng moduwa sa G#1

Dili pa man tuod siya segurado apan nagplano si Boston Celtics big man Kristaps Porzingis nga mobalik na pagduwa sa Game 1 sa National Basketball Association (NBA) Finals batok sa Dallas Mavericks karong Biyernes, Hunyo 7, 2024 (PH time).

“I don’t know. We’ll see,” matod sa 7-footer nga magduduwa. “I’ve done a lot of work up until this point and I’ve done everything needed to get back into playing shape.”

Si Porzingis wala nakaduwa gikan niadtong Abril 29, 2024 dihang naangol (strained calf) atol sa Game 4 sa 1st round sa playoffs batok sa Miami Heat. / AP