KP taodtaod pa makabalik

Gibanabana’ng molanat pa og pipila ka mga duwa una makabalik sa pagpakita og aksyon ang pambatong sentro sa Boston Celtics nga si Kristaps Porzingis sa 2023-24 National Basketball Association (NBA) playoffs.

Kii gumikan kay magpaalim pa si Porzingis sa iyang angol (strained right calf).

Ang beteranong si Al Hor­­ford maoy mohulip sa puwesto ni Porzingis sa starting unit.

Sa kasamtangan, ang Cel­tics naglabaw sa Heat, 3-1, sa Eastern Conference 1st round playoffs series.

“All year, we’ve had guys step in and play,” matod ni Celtics coach Joe Mazulla. / AP