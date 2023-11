Krimen sa Kalagkalag mas minos og 40%

Gihulagway sa Police Regional Office 7 ang duha ka adlaw nga Kalagkalag maoy labing malinawon tungod kay walay natala nga krimen nga may kalabutan sa kasaulogan.

Sa datus nga gipahibawo ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, niubos og 40 porsiyento ang mga krimen sa Central Visayas gikan sa Oktubre 31, 2023 ngadto sa Nobiyembre 2, 2023 itandi sa susamang mga adlaw sa 2022.

Niadtong 2022, nakatala ang kapulisan og 35 ka krimen apan karong tuiga, 19 lang ang nahitabo, walo niini kawat nga nagpasabot lang, matod ni Pelare, nga epektibo ang deployment sa kapulisan sa rehiyon 7.

“Kini nagpasabot nga effective ang atong deployment bisan very pre-occupied ang atong mga polis during the elections. When they transferred to the cemeteries, they were able to dispense with their duties and responsibilities,” matod ni Pelare sa interbyo sa mga tigbalita sa Biyernes, Nobiyembre 3.

PAGPAMUSIL

Giangkon ni Pelare nga dunay upat ka mga insidente sa pagpamusil, tulo sa dakbayan sa Sugbo ug usa sa dakbayan sa Carcar.

Apan kini mahulog na nga sulbad tungod kay ang duha nadakpan na samtang ang laing duha, ang mga suspek pulos nailhan ug gipangita sa kapulisan.

Giklaro sa PRO 7 nga kining upat ka shooting incidents sa Sugbo wala makaapekto sa kinatibuk-ang peace and order sa Kalagkalag.

Sila nipasalig sa mga kabanay sa mga biktima niining maong mga krimen nga ilang paninguhaon nga madakpan ug mapasakaan og kaso ang mga responsabli.

Samtang gipaabot na lang sa PRO 7 nga mahuman ang command conference, diin gituki kon angay na ba nga papaulion sa ilang tagsa-tagsa ka unit ang mga police personnel nga gipang deploy sa nagkalainlaing probinsya sa Central Visayas.

Kapin sa 200 ang gipadala sa PRO 7 ngadto sa lalawigan sa Bohol samtang dul-an usab sa 1,000 ang gi augment sa Negros Oriental ug probinsya sa Sugbo aron mobantay sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) lahos na sa Kalagkalag.