Krimen sa Semana Santa 2026 miubos itandi sa miaging tuig

Walay natala nga dagkong insidente ang Police Regional Office (PRO) 7 sa tibuok Central Visayas atol sa pagtimaan sa Semana Santa karong tuiga.
Gibutyag sa kapulisan nga nikunhod og 11.32 porsiyento ang kinatibuk-ang krimen gikan sa Marso 29 ngadto sa Abril 5, 2026.
Base sa comparative data sa PRO 7, nakita ang dakong kausaban sa sitwasyon sa kahusay ug kalinaw diin ang Total Crime Incidents nikunhod gikan sa 689 sa 2025 ngadto sa 611 sa 2026.
Ang Index Crimes sa 8 Focus Crimes, niubos og 32.65 porsiyento gikan sa 49 ka kaso sa 2025, nahimo na lang kining 33 karong tuiga. Sa vehicular accidents, nakatala og labing dako nga pagkunhod nga 60.58 porsiyento gikan sa 312 ngadto sa 123 ka kaso.
Ang gitawag nga Eight Focus Crimes nga hugot nga gibantayan naglakip sa murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, ug carnapping sa mga sakyanan ug motor.
Matod sa kapulisan, nahimong epektibo ang mosunod nga mga lakang tungod sa intensified police visibility, preventive patrols, security deployment, ug maayong traffic management. Samtang niubos ang seryusong krimen, nisaka sab og 38.72 porsiyento ang Non-Index Crimes gikan sa 328 ngadto sa 455 ka kaso. Sumala sa mga awtoridad, kini positibong timailhan kay nagpasabot sa mas daghang operasyon ug pagdakop batok sa ilegal nga drugas, illegal gambling, ug uban pang kalapasan sa mga espesyal nga balaod.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa PRO 7, nipasigarbo sa dedikasyon sa kapulisan.
Nipasalig ang PRO 7 nga padayon silang makigtambayayong sa local government units (LGUs) ug sa komunidad aron mapadayon ang kalinaw sa tibuok Central Visayas bisan human na ang panahon sa kwaresma. / AYB