Krimen sa Semana Santa sa 2024 sa CV mas minos sa 2023

Miubos og 51.16 porsiyento ang krimen sa Central Visayas (CV), gikan sa Marso 25-31, 2024, kon tandi sa Semana Santa sa 2023.

Sa data nga gipahibawo sa Police Regional Office (PRO 7), nakatala lang sila og 42 ka mga kaso itandi sa 86 sa miaging tuig nga Holy Week.

Matod ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa PRO 7, nga tungod kini sa subsob nga Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operation (Sacleo).

Usa sa nakatampo sa pagkunhod sa crime volume sa CV ang pag-ubos sa 8 focused crimes sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) nga naa na lang sa 37 porsiyento.

Sa datus sa CPPO gikan sa Abril 3-9, 2023, nga maoy mga petsa sa Semana Santa sa miaging tuig, nakatala ang CPPO og 27 ka mga kaso itandi sa 17 nga na record sa mga police station sa lalawigan gikan sa Marso 25-31, 2024 kun mga adlaw sa Semana Santa sa 2024.

Sa 17 nga natala, naglangkob kini sa siyam ka mga kaso sa kawat, lima sa tulis, duha sa physical injuries ug usa sa murder.

Mao usab sa Cebu City Police Office (CCPO), diin ang ilang 8 focused crimes nikunhod usab.

Sugod sa Abril 2-8, 2023, nakatala sila og 18 ka mga krimen sa lainlaing kaso apan karong 2024, naka record sila og 18 gikan sa Marso 24-30.

“Reports would indicate how smooth and peaceful the observance of holy week in Central Visayas. We have witnessed how cooperative the citizens of Central Visayas are in terms of peace and security. I also commend my men for their unwavering commitment to maintain peace, and stability across the region,” matod ni Aberin.

Ang pagkunhod sa krimen sa CV sa Semana Santa dako og natampo sa malinawon nga pagtimaan ug pagbalaan sa mao nga mga adlaw. / AYB