Kris Aquino may bag-ong kaplag sa gugma

Ang maong video nga uploaded niadtong Sabado sa gabii, Hunyo 29, kuha kini sa balay ni Kris sa Los Angeles diin unang gi-interview si Bimby dayon miapil si Kris.

Dihang nangutana si Ogie kon aduna’y bag-ong hinigugma ang iyang inahan ang tubag niini, “Meron.”

“Yes, he’s a very good guy. Non-showbiz,” dugang ni Bimby. Mihulagway pa kini nga, “Makulit lang but very good guy.”

Dinhi na misulod si Kris sa interview ug mitingog kabahin sa estado sa iyahang kasingkasing.

“Yes definitely walang balikan na mangyayari... Five months na yan, para malaman lang ng tao, nagkalabuan na magmula November. And then sinubukang ayusin pero may mga nalaman ako na hindi ko gusto.”

Mipasabot usab si Kris nga gusto niya nga hilom ra ug dili mohatag og update tungod sa kabug-at sa treatment nga iyahang giatubang karon.

“Part of the reason why it did not work out i’m at the stage in my life na mas gusto ko nang tahimik and the last post i had was way back in May. I kept quiet kasi mas matindi yung treatment na pinagdaanan ko recently.”

Nasayran usab nga usa ka doktor ang bag-ong hinigugma ni Kris nga naka-base sa Makati sa Pilipinas.

Sa susamang interview, gibutyag usab ni Kris nga wala diay makauyon si Bimby sa ex ni Kris nga si Mark Leviste. “I wish him the best,” sey ni Kris.

Malaumon usab ang actress ug host nga makauli na sa nasod sa dili pa matapos ang tuig. / HBL