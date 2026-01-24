Kris Bernal na-starstruck ni Vice

Viral karon sa online world ang pagka-super fan ni Kapuso star Kris Bernal ngadto ni Vice Ganda.
Nahitabo ni sa guesting nila ni Beauty Gonzalez sa “It’s Showtime” niadtong Miyerkules, Enero 21, 2026, aron i-promote ang bag-o nilang seryeng “House of Lies”.
“Oh my gosh, totoo ka pala,” ni Kris samtang gigunitan ang It’s Showtime host.
Gikomedyahan sab ni Vice nga usa ka “aparisyon” ang paggunit ni Kris niya. Una pa lang diay higayon nga nahimamat niya si Vice mao nga na-starstruck siya. Matod sab ni Kris nga nitan-aw siya sa “Call Me Mother” ni Vice.
Si Vice nakadayeg nilang Kris ug Beauty kay game kaayo nga niduwa sa “Laro Laro Pick!” aron lang ma-promote ang ilang teleserye.