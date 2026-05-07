Krisis resulta sa tensiyon sa ME  gitun-an atol sa Asean meeting 

Ania na sa Sugbo ang Head of States nga mosalmot sa nagkadaiyang tigom alang sa pag-address sa nagkadaiyang issues ug concerns sa Association of Southeast Asian Nations (Asean) states nga sugdan sa Mayo 8, 2026.
Niabot sa Huwebes sa buntag ang Prime Minister sa Timor Leste nga si Kay Rala Xanana Gusmao ug gisundan sa Prime Minister sa Republic of Vietnam nga si Le Minh Hung sa udto.
Sa hapon, niabot sab ang Prime Minister sa Cambodia nga si Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet gisundan sa Prime Minister sa Malaysia nga si Dato Seri Anwar Bin Ibrahim, ingon man ang Presidente sa Republic of Indonesia nga si Prabowo Subianto, gisundan sa Prime Minister sa Republic of Singapore nga si Lawrence Wong ug Prime Minister sa gingharian sa Thailand nga si Anutin Charnvirakul.
Pasiunang kalihukan nga gipahigayon ang 27th Asean Economic Community (AEC) Council Meeting nga gipangulohan ni Philippine Trade Secretary Cristina A. Roque nga naghisgot sa energy resilience, food security, ug safety measures nga mahimong ipatuman sa rehiyon.
Giawhag sab ang matag state nga dili usikan ang kasamtanga’ng krisis nga giatubang nga himuong kahigayunan nga maka-innovate og mga pamaagi nga makaabag sa paglambo sa mga nasod.
Usa ka tigom sab alang sa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines (BIMP-EAGA) summit ang gipahigayon tumong nga mahiusa ang tinguhang mga development sa maong mga nasod sa mosunod nga katuigan ngadto na sa 2035.
Nangulo sa maong tigom si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga naglaom nga ang tanan nga masabutan mapatuman ug maaksiyonan sa daling panahon.
Samtang si Secretary of Foreign Affairs Ma. Theresa P. Lazaro sab ang nangulo sa 31st ASEAN Political-Security Community Council meeting nga nisubli sa commitment ug baruganan sa Asean states sa pagseguro sa kahapsay, stability, ug resilience taliwala sa giatubang nga krisis.
Sa maong tigom gituki sab ang mga panglantaw niini alang sa Asean Community sa 2045, pagseguro nga adunay hiniusa ug collective resolve ang rehiyon sa matag hagit nga moabot.
Karong adlawa, Mayo 8, ipahigayon ang welcoming ceremony sundan kini sa series of related meetings, press conference sa presidente, ug Gala Dinner diin gilauman sab ang pagpauli na sa mga lider sa maong higayon. / ANV