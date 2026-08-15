Krisis sa kuryente mihulga sa serbisyo sa tubig sa Metro Cebu

Nakasinati og hinay nga presyur hangtod sa pagkawala sa tubig ang pipila ka bahin sa Metro Cebu.
Sumala sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD), kini tungod sa mga rotational brownout sa Visayas nga nakabalda sa operasyon sa ilang mga water facility.
Ang General Manager sa MCWD nga si Atty. John DX Lapid nagkanayon sa interbyu niadtong Biyernes, Agusto 14, 2026, nga ang water facility nagsalig sa kuryente aron mapagana ang mga bomba niini.
Delikado ang ilang pasilidad sa matag higayon nga ang mga lugar nga gisuplayan sa Visayan Electric (Veco) ipaubos sa mga rotational brownout.
“It’s either low water pressure or there’s no water at all,” matod ni Lapid.
Sumala niya nga ang epekto nagdepende kon kinsang pasilidad sa MCWD o mga bulk supplier sa tubig ang naapektuhan sa pagpawong sa kuryente.
Ang pipila ka dapit nagsalig sa kaugalingong mga deep well ug pumping facility sa MCWD, samtang ang uban nakadawat ug tubig gikan sa mga bulk supplier.
Kon mapawong ang kuryente sa usa ka bulk supplier o sa mga booster pump niini, mas daghang dapit ang maapektuhan ug mahimong mawad-an sa tubig.
Gihisgutan ni Lapid ang JE Hydro kansang suplay ug mga booster pump lakip sa mga pasilidad nga mahimong maapektuhan sa mga pagpawong sa kuryente.
Nagpasidaan si Lapid nga kon maputol ang kuryente sa pasilidad o sa mga booster pump niini, dako nga bahin sa mga komunidad nga ilang giserbisyuhan ang mawad-an o mohinay ang tubig.
Ang problema sa MCWD kay dili sila makahibalo daan kon asa nga mga dapit ang mag-rotational brownout.
Nag-ingon si Lapid nga ang Veco ang magdesisyon kon asang lugara ang maapektuhan depende sa kahimtang sa grid. Tungod niini, gamay ra kaayo'g panahon ang MCWD aron makaandam sa ilang mga pasilidad sa tubig.
“We are asking NGCP if possible mahatagan ang Veco og information… para mahibaw-an namo asa dapita ang mag-brownout so that we can also prepare,” pasabot ni Lapid.
Gipahayag niya nga ang MCWD kasagaran aduna la’y usa hangtod duha ka oras sa pag-andam sa higayon nga mapahibalo sila.
Kon pahibaw-on sila og mas sayo, makasuta ang MCWD kon kinsang mga bomba ang maapektuhan, makapatuyok sa tubig ngadto sa ubang dapit, o makapaandar sa ilang mga standby generator.
Apan, gipadayag ni Lapid nga dili praktikal ang pagpadagan sa tanang bomba sa MCWD gamit ang mga generator tungod sa taas nga gasto.
Dugang niya nga ang sitwasyon nagkinahanglan ug koordinasyon tali sa National Grid Corporation of the Philippines (NGCP), Veco ug MCWD, ilabi na nga ang Visayas grid padayon nga nakasinati ug mga red alert.
Ang mga kabalaka sa serbisyo sa tubig naabot samtang ang Visayas grid padayon nga nag-atubang sa kakuwang sa suplay, diin ang balik-balik nga mga red ug yellow alert nagresulta sa mga rotational brownout sa pipila ka bahin sa rehiyon.
Aron matabangan ang mga konsumedor sa pag-andam, ang MCWD nagpagawas ug mga emergency water service interruption advisory pinaagi sa ilang opisyal nga Facebook page sa matag higayon nga ang mga pagpawong sa kuryente makaapekto sa ilang mga pasilidad.
Ang mga pahibalo nag-ila sa mga barangay ug mga lugar nga mahimong makasinati og hinay nga presyur sa tubig hangtod sa walay tubig.
Gidasig ni Lapid ang mga konsumedor nga mag-monitor sa mga advisory sa MCWD, ilabi na sa mga panahon nga adunay red o yellow alert.
Ang MCWD adunay hapit 147 ka mga bomba sa tibuok nga sistema niini. / CAV