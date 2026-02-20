Kristaps nimugna’g 12 pts. isip Warrior

Tataw nga natay-an ang iyang abilidad apan nakapakita gihapon og saktong labok si Kristaps Porzingis sa labing una niyang pagduwa isip sakop sa Golden State Warriors.
Nabatyagan kini human sa dakong kapildihan sa Warriors batok sa bisitang Boston Celtics, 110-121, kagahapon, Biyernes, Pebrero 20, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nimugna si Porzingis og 12 puntos ning sangkaa.
Mao pa lang kini ang ika-18 nga pagduwa ni Porzingis sa 2025-26 season ug labing una gikan niadtong Enero 7, 2026 dihang sakop pa siya sa Atlanta Hawks. / Gikan sa wires