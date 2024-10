‘Kristine’ migawas na apan mobalik sa Lunes?

Nigawas ang tropical storm Kristine sa Philippine Area of ​​Responsibility (PAR) sa Biyernes sa hapon, Oktubre 25, 2024, apan gipaabot nga mobalik tungod sa impluwensya sa laing wea­ther system.

Sa press briefing, ang wea­ther specialist sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) nga si Benison Estareja niingon nga bisan pa sa paggawas sa PAR, si Kristine padayong makaapekto sa ka­sadpang bahin sa nasod tungod sa lapad nga radius niini nga mga 700 ngadto sa 750 kilometros ug ang gilapdon niini. mga 1,400 ka kilometro (km).

Siya niingon nga si Kristine gipaabot nga mohinay pag-abot sa eastern section sa Central Vietnam sa umaabot nga weekend ug mahimong mobalik sulod sa PAR, padu­long sa landmass sa Luzon karong Lunes, Oktubre 28.

“Inaasahan nga na magiging severe tropical storm ito habang ito ay nasa may karagatan at ang pagpihit nitong si Bagyong Kristine ay impluwensya ng isa pang bagyo na nasa labas pa ng ating PAR,” matod ni Estareja.

Alas 8:00 sa buntag sa Biyernes, Okture 25, ang tropi­cal depression (TD), nga mahimong hinungdan sa pagbalik ni Kristine sa PAR, nakit-an 2,245 km sidlakan sa Sidlakang Kabisay-an dala ang kusog nga hangin nga 55 km/h duol sa sentro ug paghuros hangtod sa 70 km/h.

Matod ni Estareja nga ang TD, nga tawgon og “Leon” sa higayon nga mahimong tropical cyclone, mahimong mosulod sa PAR sa Dominggo, Oktubre 27.

“Maaaring pagsapit ng Linggo pumasok nga PAR itong nasabing tropical depression. Maaaring by then tropical storm or severe tropical storm na po ito at kikilos pa-west northwest. Pagsapit ng early next week nasa parting hilaga na po ito ng Philippine Sea,” dugang ni Estareja.

Sa Miyerkules, Oktubre 30, ang tropikal nga bagyong Leon mahimong mohinay samtang naglihok ibabaw sa sidlakang bahin sa extreme amihanang Luzon ug mahimong moliko og gamay paingon sa sidlakang bahin sa Taiwan.

Gipaabot nga mogawas kini sa PAR sa katapusan sa unang semana sa Nobiyembre.

“Kapag umabot sa less than 1,400 kilometers ang layo ng dalawang bagyo at mananatili pa rin silang malakas as in tropical storm minimum then maaaring magkaroon po tayo ng Fujiwara effect o ‘yung interaction ng paghatak ng dalawang bagtyo sa isa’t isa,” pasabot ni Estareja.

“Kaya naman possible magkaroon ng pag-ikot at pagpihit po ng movement nitong dalawang bagyo pero hindi naman po ito magtatagal and eventually lalayo na rin sa ating kalupaan itong si bagyong tatawagin nating leon at hihina na rin si bagyong Kristine by first week of November,” dugang niya.

Gi-monitor usab sa weather bureau ang low-pressure area (LPA) sa amihanang bahin sa tropical depression.

Ang LPA wala gipaabot nga mahimong tropical cyclone ug mahimong usa ka trough sa tropical depression.

Alas 11 sa buntag, ang Tropical Cyclone Wind Signal (TCWS) number 2 giisa gihapon sa amihanan-kasadpang bahin sa mainland Cagayan (Santa Praxedes, Claveria, Sanchez-Mira, Abulug, Pamplona), Babuyan Islands, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Zambales, ug ang amihanang bahin sa Bataan (Morong, Hermosa, Dinalupihan, Bagac, Orani, Samal, Abucay, City of Balanga) tungod ni Kristine.

Batanes, ang ubang bahin sa mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan, ang nahabilin sa Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Quezon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, ang amihanang bahin sa Palawan ( El Nido, Taytay, San Vicente, Dumaran, Araceli) lakip ang Calamian, Cuyo, ug Kalayaan Islands. / TPM / SunStar Philippines