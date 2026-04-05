Kritik-Pitik mihiusa sa mga batan-ong maniniyot

Napuno sa mga bag-ong tubo nga maniniyot ang social hall sa Cebu City Hall niadtong Miyerkules, Abril 1, 2026, diin gipahigayon ang “Kritik-Pitik” photowalk nga gipasiugda sa usa ka grupo sa kabatan-onan nga nagbase sa Siyudad sa Sugbo aron mapalambo ang kahanas sa mga estudyante sa photography ug visual storytelling.
Niabot sa halos 50 ka mga estudyante gikan sa lainlaing mga tunghaan ang nitambong sa maong kalihukan.
Sa wala pa ang ilang pagbahis-bahis ngadto sa Carbon Market isip lugar diin sila mokuha og mga hulagway, gipahigayon una ang usa ka photography lecture series aron mahatagan og giya ang mga partisipante sa hustong pamaagi sa pagkuha og hulagway ug sa pagtan-aw sa anggulo sa mga estoryang makita sa komunidad.
Human sa ilang photo coverage sa maong lugar, gihukman ang ilang mga kuha sa tulo ka hurado nga eksperto sa photography nga sila si Lou Adrian Paghasian, usa ka school paper adviser ug photojournalist; si Elnar Pagao, usa ka kampyon sa photojournalism; ug si John Velez, usa ka pamilyar nga ngalan sa natad sa media ug photography.
Sumala ni Kim Jamella Villamor, usa sa mga nagdumala sa kalihukan, ang maong inisyatiba naghatag og higayon sa mga partisipante nga masabtan ang estorya sa matag hulagway nga ilang nakuha ug mapadayag ang ilang nagkadaiyang estilo sa pagpitik isip kabahin sa ilang paglambo isip mga bag-ong photo storytellers.
Tulo ka mga photographer ang nipatigbabaw sa maong kalihukan nga mao sila si Lorie Jean Binondo isip first place, si Rhex Padaca isip second place, ug si Fhil Kyle Intong isip third place. / Tampo / Sinuwat ni John Velez