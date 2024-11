Kritiko ni Ahong: Dili personal ang pangataki

Ang kritiko sa administrasyon ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Chan nga gikiha og lima ka kaso sa cyber libel nipasabot nga dili personal ang iyang pangatake ngadto sa maong opisyal.

Gipanghimakak ni Humprey Elvira nga adunay politiko nga nagpaluyo kaniya.

Si Elvira giila nga admin sa Facebook page nga ‘Kamatuoran sa Opon’ mibutyag ngadto sa mga tigbalita, Martes, Nobiyembre 5 nga wala siya makahinumdom nga iyang personal nga giatake si Chan pinaagi sa iyang mga post online.

“Nagsigi ko og review sa akong mga post sa Facebook. Wala koy nakita nga giatake nako siya personal,” matod ni Elvira .

“Ang tanan anaa ra sa iyang performance isip mayor diri sa atong siyudad,” dason niya.

Niadtong Oktubre 30, lima ka kasong cyber libel ang gisang-at ni Lapu-Lapu City Mayor Junard ‘Ahong’ Chan batok ni Elvira nga usa ka tattoo artist.

“Partial lang ni siya, ang five counts of cyber libel, duna ni siya’y nagsunod, hopefully this week, another five counts, and another five counts for next week, gi-prepare pa sa atong mga abogado,” matod pa sa opisyal.

Posible nga moabot og 20 ka kaso sa cyber libel ang ipasaka ni Mayor Chan batok kang Elvira.

Mipasabot si Elvira nga wala pa siya kadawat og kopya sa kaso ug wala siya kahibalo unsa ang mga basehan niini.

Sumala ni Elvira nga andam siya nga atubangon ang mga kaso batok kaniya ug modawat sa mga silot kung siya adunay sala.

“Five counts bisan pa maabot na siya og 100 counts, dili man na nato pwede likayan ang balaod, manubag man gyud ko ana kung unsay sala nako akong dawaton,” matod ni Elvira.

“Pero kung tan-aw nako nga dili na siya sayop, nganong angkunon man nako,” dugang niya.

Sa press conference niadtong Lunes, miingon ang mayor nga ang mga mapanlibak nga post gipagawas sa publiko niadtong Septiyembre 8, Septiyembre 13, Septiyembre 19, Oktubre 8, ug Oktubre 9.

Ang mga abogado ni Mayor Chan nikonsulta karon sa ubang mga post nga gihimo ni Elvira.

Gihinumdom sa mayor nga si Elvira mipasaka usab og kaso nga plunder batok kaniya niadtong Abril 2022, apan wala kini molahutay. Sukad niadto, ang respondent nagpadayon og pag-atake kaniya.

Sa pangutana kung adunay politiko nga nagpaluyo sa mga aksyon, mitubag ang mayor, “Well, naa jud politiko nga nagpaluyo, klaro man, kaniadto pa, way back in 2022.” /DPC