Kritiko ni Gob Garcia, nalutsan og warrant

Nag-unang kritiko ni Cebu Gobernador Gwendolyn Garcia nga si Rowena Burden, usa ka doktor, nalutsan og tulo ka warrants of arrest sa korte ug gidala sa buhatan sa National Bureau of Investigation (NBI) Central Visayas alang sa pagproseso, Biyernes, Disyembre 1, 2023.

Niadtong Oktubre 26 ug Nobiyembre 11 nga taho sa SunStar Cebu, si Burden gipasakaan og kaso sa Cebu Provincial Prosecutor tungod sa kinatibuk-ang walo ka impormasyon sa reklamo nga Cyberlibel nga gisang-at ni Garcia batok sa pipila ka posts niya sa Facebook ning tuiga nga nadiskubrehan nga giingong adunay ‘malicious statements’ batok sa naulahi.

“I signed my three warrants of arrest. The NBI CEVRO agents who, in fairness, are really courteous are here to collect me to bring me to their office for processing including taking of my mugshots and then we will go to RTC Toledo Branch 29 for bail processing,” sumala ni Burden sa iyang Facebook post sa Biyernes.

Si Burden, niadtong Septiyembre 28, nipahibalo sa iyang tinguha sa pagpapili pagka gobernador sa 2025 nga piniliay batok kang Garcia alang sa maong posisyon.

Ang SunStar Cebu nisuway pagkontak kang Burden pinaagi sa iyang Facebook account apan wala pa siya makatubag sa mga pangutana hangtod ning pagsuwat sa taho.