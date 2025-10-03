Kritiko ni Gwen Garcia nalutsan og warrant

Gidakop ang usa ka lider sa mga aktibista ug vlogger nga kritiko ni kanhi Gobernador Gwen Garcia human gironda sa kapulisan pinasikad sa warrant of arrest sa kasong Cyber Libel.
Ang pagkasikop nahitabo alas 11:45 sa buntag niadtong Biyernes, Oktubre 3, 2025, sa Purok Ube, Landing, Brgy. Catarman, Lungsod sa Liloan.
Ang dinakpan giila nga alyas “EB”, “JUGA”, “EMIR”, 54, minyo, ug usa sa mga lider sa grupong Hakbang ng Maisug ug usa ka Political Activist nga nagpuyo sa Brgy. Catarman, Liloan.
Ang mga personnel sa Liloan Police Station tracker team, nga gipangulohan sa ilang hepe nga si Police Lt. Col. Dindo Juanito Alaras, uban sa mga personnel sa RID ug RACU 7, maoy nakadakop.
Gipusasan ang maong vlogger pinasikad sa Warrant of Arrest nga giisyu ni Judge Ruben Fernin Altubar, Presiding Judge sa RTC, 7th Judicial Region, Branch 29 sa Toledo City, niadtong Oktubre 3, 2025.
Ang korte nagtugot nga makabutang ang dinakpan og piyansa nga P48,000 alang sa iyang temporaryo nga kagawasan.
Matod ni Police Staff Sgt. Wilfrid Destrito, sa pakighinabi sa Superbalita Cebu, malinawon nga niuban sa mga polis ang maong subject sa warrant.
Nasayran nga si EB usa sa mga numero unong kritiko ni Garcia.
Gawas sa pagka-vlogger, apil usab siya sa mga nag-organisar og mga martsa sa kadalanan.
Nitug-an siya nga kining kasong cyber libel kabahin sa ubang kaso nga gisang-at kaniadto sa kanhi gobernador nga nabasura na.
Gipahayag niya nga kritiko siya kang Garcia sa iyang vlogs ug sa iyang YouTube channel.
Dayag kaayo ang iyang mga komentaryo batok sa giingong mga hiwi nga binuhatan sa sa kanhi gobernador sa pagdumala sa probinsya.
Gipasabot niine nga ang iyang pagpadayag batok ni Garcia kabahin lang sa demokrasya, aron masayod ang katawhan sa mga binuhatan sa usa ka opisyal sa gobyerno.
“Nasuko siya kay sa akong opinion kumentaryo sa vlogg nga usa kini ka ‘narcissistic’ nga pagkatawo. Siguro nakita sa piskaliya nga adunay merito sa pagpasaka’g kaso,” dugang pa sa dinakpan.
Kining kasoha naglambigit sa iyang pagsaway sa kanhi gobernador bahin sa desisyon sa Korte Suprema nga pabayron ang kompanya ni Garcia sa utang sa HSBC nga mokabat sa P120 milyon.
Kompiyansa si EB nga kining maong kaso mabasura ra usab. / GPL