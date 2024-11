Kritiko ni Mayor Chan napun-an og lima ka kaso

Dugang lima ka mga reklamo ang giatubang ni Humphrey Elvira, tattoo artist ug kritiko ni Lapu-Lapu City Mayor Junard “Ahong” Chan, human gi-file cyber­crime case naidtong Biyer­nes, Nobiyembre 15, 2024.

Moabot ngadto sa 10 ka mga kaso ang giatubang ni Elvira sukad niadtong Oktubre 31, 2024, sa kalapasan sa Cybercrime Prevention Act of 2012 (Republic Act 10175).

Ang bag-ong reklamo gi-file sa legal counsel ni Mayor Chan, si Attorney Jorge Esparagoza, diin ang mga reklamante naglangkob nila ni Canjulao Barangay Captain Rufo Bering, ug Louie P. de los Santos, usa ka empleyado sa City Hall.

Ang alegasyon kabahin sa cyber libel ug slander lakip na ang pagpanghulga sa dihang mibuhi og pulong ingon man post sa social media si Elvira sa iyang Facebook page nga "Kamatuoran sa Opon."

Nasayran nga si Elvira maoy administrator sa maong FB page.

Si Chan nag-file og reklamong cyber libel nga base sa mga post sa FB page ni Elvira niadtong Oktubre 2024.

Gihulagway nga malisyuso ang maong post nga nagdaot sa dungog, ug personahi sa mayor nga way igong basehanan.

“That, malicious and/or libelous imputations were directed against him through a computer system, more specifically, through a public post found in a Facebook page 'Kamatuoran sa Opon' which are utterly false and defamatory, and maliciously and publicly posted on September 13, 2024 against him,” tipik sa natala sa reklamo.

Si Bering mi-file og upat ka reklamo, lakip ang duha ka kaso sa cyber libel, usa ka kaso nga slander ug dugang cyber libel case base sa Cybercrime Law.

Kini nga mga kaso gibase sa mga post nga nagsugod pa kaniadtong Hunyo 2024 ug sa usa ka giingong makadaot nga live video nga gi-post sa Facebook page.

“That, the aforesaid malicious, false, defamatory and public utterances made orally by Humprey P. Elvira, was made in a video posted in the said Facebook page 'Kamatuoran sa Opon' had caused dishonor, discredit, or contempt upon his person and as the incumbent punong barangay,” base sa complaint.

Samtang si De los Santos, mi-file og reklamo alang sa pagpanghulga may kalabutan sa mga post nga gibuhat niadtong Nobiyembre 14, 2023.

Kini nga mga post giingong naglakip og mga pahayag nga nanghulga ngadto ni De los Santos. / CAV