Krudo sa barko giunay’g ‘kawat’ sa kapitan, crew

PITO ka empleyado sa usa ka shipping company nga nagbasi sa Barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay ang gipapusasan sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG)-Regional Field Unit 7 niadtong alas 12:10 sa hapon, Miyerkules, Agusto 20, 2025.
Kini tungod sa pasangil nga giunay og kawat ang krudo nga gitubil sa barko nga ilang gitrabahuan.
Ang mga dinakpan naglakip sa kapitan, chief mate, chief engineer ug 3rd Engineer ug ubang crew.
Ang CIDG-7 nakadawat og reklamo gikan sa kadagkuan sa Keywest Shipping Corporation tungod sa pagduda nga ang ilang gitubil nga krudo dali ra nga mahurot nga nakapaalkanse na sa ilang operation.
Nagtuo ang management nga gipasuyopan sa ilang trabahante nga maoy hinungdan nga nangayo sila og assistance aron ilang dakpon sa akto ang maong mga suspek.
Niadto ang mga personnel sa CIDG uban sa kadagkuan sa shipping company ug ilang naabtan ang pito nga naghabwa sa krudo sa barko.
Kasamtangan sila nga gikustodiya sa CIDG 7 custodial facility samtang gipaubos sa imbestigasyon.
Ang maong mga suspek gi-turnover sa management sa buhatan sa CIDG alang sa pagpasaka kanila og kasong qualified theft. / AYB