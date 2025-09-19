Kulatahay na sab sa Bohol

MAKIGBINUKBOKAY na ang Boholanong si Shane Gentallan ni Arvin John Sampaga sa Masbate City karong Sabado sa gabii, Septiyembre 20, 2025, sa main event sa PMI Bohol Boxing Stable boxing card “Kumong Bol-anon 22” sa Ubujan Covered Court sa Tagbilaran City, Bohol.
Ang engkuwentro alang sa inilugay sa bakanteng International Boxing Federation (IBF) Asia jr. flyweight title.
Sa press conference kagahapon, Biyernes, Septiyembre 19, sa Philippine Maritime Institute (PMI) Main Campus sa Tagbilaran City, si Gentallan nagkanayon nga dili niya usikan kining maong oportunidad kay usa kini sa iyang mga agianan aron makasulod sa world ranking.
"Nadasig ko kay mao ni nga away nga makapataas sa akong rating. Nagpasalamat ko nga natagaan ko ani nga opportunity," matod ni Gentallan kinsa sakop sa PMI Boxing Stable ug kanhi World Boxing Organization (WBO) Youth minimumweight champion.
Ang manager ni Gentallan nga si PMI Bohol Boxing Promotions head Atty. Floriezyl Echavez Podot nagkanayon nga wala sila magdali kabahin sa boxing career sa iyang 27-anyos nga sakop.
Gipasabot ni Podot nga inanay nilang giagak si Gentallan aron hingpit na kining maandam inig abot sa dakong oportunidad niini.
"We have big plans for Shane, naa gyud na. Pero wala lang namo siya gidalidali, hinayhinay lang ang among program para sa iyaha hangtod nga moabot ang iyang big break," matod ni Podot.
Sa iyang bahin, gisaad ni Sampaga nga buhaton niya ang tanan niyang makaya aron makuha niya ang titulo.
"Masasabi ko lang, gagawin ko ang best ko para makuha ko ang panalo," matod ni Sampaga.
Si Gentallan adunay 12-1, 7KOs nga rekord samtang si Sampaga adunay 8-2-1, 3 KOs nga rekord.
Sa top supporting bout, mopakita sab og aksiyon ang laing sumosulbong nga boksidor sa PMI nga si Richard Laspona kinsa makigparang sa beternaong si Robert Paradero sa Cagayan de Oro City.
Si Laspona adunay 8-0, 5KOs nga rekord samtang si Paradero adunay 19-11-2, 13 KOs.
Mag-away sab sa promosyon sila si Arlando Senoc batok Roldan Sasan, Datu Adam batok Jelo Bacalso, Freshler Utrera batok Kasty Flores, ug Jericho Acaylar batok Joseph Lanat.
Adunay duha ka Sugboanon nga mopakita og aksiyon sa promosyon nga sila si Jake Malinao ug Jed Malinao sa Butlig Stable sa Minglanilla, Cebu.
Si Jake makigkontra ni Sunny Boy Sinaon samtang si Jet makigsangka ni Marvin Zamora.
"These will be very exciting fights. Collaboration man gud ni sa lainlaing boxing promoters," matod ni Podot. / ESL