‘Kumbati Cebu’ Rehab Framework gipalapdan

Gipalapdan sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ang sakop sa ilang programa sa recovery human sa katalagman aron ilakip ang pagbangon sa mga dapit nga naigo sa Bagyong Tino ug Bagyong Uwan, human sa grabeng baha, pagdahili sa yuta, ug pagkaguba sa mga imprastraktura.
Si Gobernador Pamela Baricuatro nipirma sa Executive Order (EO) 72 niadtong Miyerkules, Nobiyembre 12, 2025, nga nagpalapad sa mandato sa “Kumbati Cebu” Comprehensive Rehabilitation and Recovery Framework nga orihinal gitukod alang sa magnitude 6.9 nga linog nga niigo sa probinsiya niadtong Septiyembre 30.
Ang paghiusa sa mga intervention nga may kalabutan sa bagyo magtugot sa Kumbati Cebu Task Force ug sa cluster system niini nga tapukon ang mga resources, ihan-ay ang pagplano, ug maseguro ang tingob nga pagpatuman sa tanang paningkamot sa recovery. Gipasabot ang panginahanglan alang sa usa ka hiniusang estratehiya aron mapalig-on ang pagpangandam sa katalagman, kalig-on sa klima, ug dugay nga rehabilitasyon sa naapektuhan nga mga lokalidad.
Ubos sa gipalapdan nga framework, ang tanang kasamtangang thematic clusters—sama sa infrastructure, health services, social services, environment, economic recovery, information and communication, camp management , ug lifeline utilities gimanduan nga ilakip ang mga typhoon related rehabilitation activities sa ilang mga programa.
Kini naglakip sa pag-ayo sa naguba nga mga kalsada, taytayan, ug mga eskwelahan, reactivation sa health services, pagpahiuli sa panginabuhi, paglimpyo sa basura, pagpalig-on sa bakilid, suporta sa pagpadayon sa negosyo, pag-ayo sa mga utilities, ug pagdumala sa mga evacuation centers. / CDF