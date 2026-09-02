‘Kumbati sa Kapitolyo’ karong Biyernes

Sa tinguha nga makakaplag ang Sugbo og bag-ong boxing world champion, ang Cebu Provincial Sports Commission (CPSC) mopahigayon og usa ka boxing promotion nga magtutok sa grassroots level.
Ang CPSC nakigtambayayong sa Association of Boxing Alliances in the Philippines (Abap) ug Omega Sports Promotions sa pag-organisar sa “Kumbati sa Kapitolyo” boxing card nga ipahigayon nga libre sa publiko karong Biyernes, Septiyembre 4, 2026, sugod sa alas 2 sa hapon atubangan sa Cebu Provincial Capitol.
Ang promosyon nga opisyal nga gilusad pinaagi sa press conference kagahapon, Miyerkules, Septiyembre 2, sa Capitol conference room, gilangkuban og 25 ka amateur fights ug unom ka professional bouts.
Nagkanayon si CPSC chairman Dr. Rhoel Dejano nga mismong si Governor Pam Baricuatro ang nakahunahuna sa pagpahigayon ning maong promosyon isip usa ka lakang sa pagtutok sa boksing.
Gibutyag ni Dejano nga tanang mga partisipante sa amateur fights pulos gyud gikan sa nagkalainlaing mga dapit sa Probinsiya sa Sugbo ug nag-edad og walo hangtod 15 anyos.
Gipasabot ni Dejano nga nagbutang sila og professional bouts aron paghatag og inspirasyon sa batan-ong mga boksidor sa pagkab-ot sa ilang pangandoy.
“Actually, nag-focus gyud ta sa amateur. Nagbutang lang ta og professional bouts para makahatag og inspiration sa atong young boxers," matod ni Dejano.
Ang usa sa mga komisyoner sa CPSC nga si Paul Jake Castillo nagkanayon nga nindot gyud kaayo kining maong programa hilabi na karon nga paingon na sa pagkahapla ang boksing sa Sugbo.
Ang mga nagpasiugda malaumon nga molungtad ug magmalampuson kining maong programa. / ESL