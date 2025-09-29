Kuminga di moapil sa praktis sa GSW

Nagpadayong hanap nga masulbad ang kabahin sa isyu sa kontrata ni restricted free agent Jonathan Kuminga ug Golden State Warriors.
Nasaysaran sa kasaligang tinubdan sa ESPN nga wala nikuyog si Kuminga sa pagbiyahe sa Warriors paingon sa San Francisco alang sa media day ug labing unang pagpraktis og balik sa team karong Martes, Septiyembre 30, 2025 (PH time).
Si Golden State general manager Mike Dunleavy Jr. nakigsulti sa agent ni Kuminga nga si Aaron Turner sa Lunes, Septiyembre 29, apan hanap pa gihapon nga magpabilin si Kuminga sa Warriors sa sunod season sa National Basketball Association (NBA). / Gikan sa wires