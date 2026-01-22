Kuminga gibalik sa starting unit

Sa dakong haw-ang nga nahulma sa puwersa sa Golden State Warriors human sa pagkaangol (torn ACL) sa usa sa ilang mga labing pambato nga si Jimmy Butler, gilaumang piyalan ni coach Steve Kerr si Jonathan Kuminga aron makatapak niini.
"With Jimmy out, obviously there's a hole at that spot in our roster. JK's going to factor in here again," matod ni Kerr.
Sa nahitabo ni Butler, gibalik ni Kerr sa starting unit si Kuminga sa pagpadayon sa kampanya sa Warriors sa 2025-26 National Basketball Association (NBA). / Gikan sa wires