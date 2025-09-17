Superbalita Cebu
Kuminga, GSW wala gihapon nagkasabot
Hangtod karon, wala gihapon nagkasinabot si Jonathan Kuminga ug ang Golden State Warriors kabahin sa negusasyon sa bag-ong kontrata sa restricted free agent nga magduduwa.
Ning bag-uhay lang, giinat sa Warriors ang ilang tanyag gikan sa duha ka mga tuig ngadto sa tulo ka mga tuig nga kontrata ug gisaka sab nila ang balor niini gikan sa $45 million ngadto sa $75.2 million.
Apan gibalibaran gihapon kini ni Kuminga.
Sa sayo pa, ang Warriors wala nisugot sa sign-and-trade nga kasabutan nga gitanyag sa Phoenix Suns ug Sacramento King aron makuha si Kuminga. / Gikan sa wires