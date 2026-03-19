Kuminga mikulit og kasaysayan

Dili pa lang tantong dugay gikan sa iyang pagbalhin sa Atlanta Hawks gikan sa Golden State Warriors, nakahimo na og rekord si Jonathan Kuminga sa bag-o niyang team sa National Basketball Association (NBA).
Nahitabo kini dihang nakapasulod sa bola si Kuminga sa gilay-on nga 74-feet atol sa kadaugan sa Hawks batok sa Dallas Mavericks, 135-120, kagahapon, Huwebes, Marso 19, 2026 (PH time).
Mao kini ang labing layo nga napasulod nga itsa nga nahimo sa usa ka magduduwa sa Hawks sukad masukad ug ikaunom sa kinatibuk-an.
Makonsiderar man tuod kini nga taghap apan usa kini ka rekord sa Hawks nga lisod mabuak. / Gikan sa wires