Superbalita Cebu

Kuminga mikulit og kasaysayan

Dili pa lang tantong dugay gikan sa iyang pagbalhin sa Atlanta Hawks gikan sa Golden State Warriors, nakahimo na og rekord si Jonathan Kuminga sa bag-o niyang team sa National Basketball Association (NBA).

Nahitabo kini dihang nakapasulod sa bola si Kuminga sa gilay-on nga 74-feet atol sa kadaugan sa Hawks batok sa Dallas Mavericks, 135-120, kagahapon, Huwebes, Marso 19, 2026 (PH time).

Mao kini ang labing layo nga napasulod nga itsa nga nahimo sa usa ka magduduwa sa Hawks sukad masukad ug ikaunom sa kinatibuk-an.

Makonsiderar man tuod kini nga taghap apan usa kini ka rekord sa Hawks nga lisod mabuak. / Gikan sa wires

