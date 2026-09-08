Kuminga mogamit og No. 24 sa Minnesota

Mogamit og bag-ong numero si Jonathan Kuminga sa iyang pagduwa sa Minnesota Timberwolves sugod sa 2026-27 National Basketball Association (NBA).
Human siya nagamit No. 00 sa lima ka season niyang pagduwa sa Golden State Warriors ug No. 1 sulod sa 16 ka mga duwa ubos sa kampo sa Atlanta Hawks, si Kuminga mogamit na og No. 24 isip usa ka Timberwolve.
Si Kuminga maoy ika-12 nga magduduwa sa Timberwolves nga mogamit sa No. 24 diin si TJ Warren maoy labing ulahi nga nagamit niini niadtong 2024. / Gikan sa wires