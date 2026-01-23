Kuminga nakasinati og angol sa tuhod

Nakasinati og angol (left knee soreness ug twisted left ankle) si Golden State Warriors forward Jonathan Kuminga atol ilang kapildihan batok sa Dallas Mavericks, 115-123, kagahapon, Biyernes, Enero 23, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nasinati ni Kuminga ang pagkaangol sa 2nd quarter ug wala na kini nigawas og balik gikan sa locker room human sa halftime break.
Ang nahitabo ni Kuminga nagpabug-at og samot sa kalbaryo sa Warriors gumikan kay siya man unta ang gipiyalan nga makatapak sa haw-ang nga nabiyaan ni Jimmy Butler, kinsa dili na makabalik sa season human nakasinati og ACL injury. / Gikan sa wires